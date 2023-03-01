В России

сегодня, 15:22

В Москве вход на все станции БКЛ будет бесплатным пять дней

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#метро #Москва

Последние девять станций этой линии столичного метро были открыты сегодня — на северо-восточном, восточном и южном участках. Теперь кольцо полностью замкнулось.

Вход на любую станцию Большой кольцевой линии столичного метро будет бесплатным первые пять дней, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство", - написал градоначальник в своем официальном Телеграм-канале.

В течение 5 дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным, - добавил он.

Последние девять станций БКЛ были открыты сегодня — на северо-восточном, восточном и южном участках. Теперь кольцо полностью замкнулось. На линии будут работать около 100 современных российских поездов "Москва-2020".

В запуске БКЛ по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин, - передает Bfm.ru.
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#метро #Москва

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