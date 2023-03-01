сегодня, 15:22
В Москве вход на все станции БКЛ будет бесплатным пять дней
Последние девять станций этой линии столичного метро были открыты сегодня — на северо-восточном, восточном и южном участках. Теперь кольцо полностью замкнулось.
"Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство", - написал градоначальник в своем официальном Телеграм-канале.
В течение 5 дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным, - добавил он.
Последние девять станций БКЛ были открыты сегодня — на северо-восточном, восточном и южном участках. Теперь кольцо полностью замкнулось. На линии будут работать около 100 современных российских поездов "Москва-2020".
В запуске БКЛ по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин, - передает Bfm.ru.