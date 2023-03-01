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сегодня, 14:47
В Госдуме принят закон о безопасности газового оборудования
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Документом вносятся изменения в Жилищный кодекс и закон "О газоснабжении в РФ".
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки об уточнении порядка обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме.
Уточняется, что документ был разработан с целью формирования института специализированных организаций.
Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования в одном многоквартирном доме как в квартирах, так и в подъезде будет осуществлять одна специализированная организация. При этом договор управления МКД должен содержать положение об обязанности управляющей организации заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, - говорится на официальном сайте Госдумы.
"Принятие данного закона обеспечивает обслуживание всей сети газопотребления одной специализированной организацией, что повышает качество этого обслуживания и уже сейчас позволит снизить риски новых аварий, связанных с эксплуатацией газового оборудования", — заявил депутат Госдумы Вячеслав Макаров.
Уточняется, что документ был разработан с целью формирования института специализированных организаций.
Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования в одном многоквартирном доме как в квартирах, так и в подъезде будет осуществлять одна специализированная организация. При этом договор управления МКД должен содержать положение об обязанности управляющей организации заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, - говорится на официальном сайте Госдумы.
"Принятие данного закона обеспечивает обслуживание всей сети газопотребления одной специализированной организацией, что повышает качество этого обслуживания и уже сейчас позволит снизить риски новых аварий, связанных с эксплуатацией газового оборудования", — заявил депутат Госдумы Вячеслав Макаров.
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