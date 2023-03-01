Житель Задонска взыскал с Министерства обороны 250 000 рублей

Мужчина пострадал в ДТП в Воронеже.

Задонским районным судом удовлетворён иск местного жителя к Министерству обороны России о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.



Как сообщает пресс-служба Задонского районного суда, мужчина требовал взыскать с Министерства обороны России компенсацию морального вреда в 300 000 рублей и судебных расходов в 17 000 рублей.



20 февраля в 6:30 утра управлявщий автомобилем «ВАЗ -21112» мужчина попал в ДТП в районе дома №31 по улице Просторная Воронежа по вине водителя автомобиля «УАЗ-3163».



В результате ДТП водитель «ВАЗа» был доставлен в больницу Воронежа. 19 августа постановлением Воронежского гарнизонного военного суда водитель «УАЗа» был признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, его оштрафовали на 20 000 рублей.



Житель Задонска получил ушиб грудной клетки, раны и ссадины колена, открытый перелом правого надколенника со смещением отломков, гемартроз правого коленного сустава. Он долгое время находился на стационарном лечении: с 20 по 25 в ВГКБСМП №10 Воронежа, с 26 февраля по 16 марта - в Задонской ЦРБ, проходил амбулаторное лечение с 17 марта по 23 мая и с 5 по 22 июля, в настоящее время также продолжает лечиться.



Во время лечения мужчина не был трудоспособен, не мог работать, ходил на костылях, его семья осталась без средств к существованию, так как он единственный кормилец в семье, а у него на иждивении находится двое детей. Он и сейчас продолжает посещать врачей и лечиться, много денег уходит на реабилитацию и восстановление здоровья после аварии. Мужчина продолжает испытывать физическую боль в коленном суставе, нервное напряжение, беспокойство, чувство подавленности, отчаяния, страха за свое здоровье, лечение проходит долго и трудно, колено болит, полного излечения не наступило, он не может работать в полную силу.



Решением Задонского районного суда исковые требования пострадавшего в ДТП были удовлетворены частично, с Министерства обороны России за счет средств казны Российской Федерации в пользу пострадавшего в ДТП взыскана компенсация морального вреда в 240 000 рублей и расходы по оплате услуг представителя в 10 000 рублей.