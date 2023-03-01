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сегодня, 14:07
ЕС запретил экспорт в РФ свыше 200 наименований промышленных товаров
Всего в перечень вошли свыше 200 таможенных кодов.
В рамках десятого пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил экспорт в Россию множества промышленных товаров — всего более 200 таможенных кодов, - передает РБК.
В Еврокомиссии заявили, что новые ограничения затрагивают продукцию, поставки которой в РФ в 2021 году составляли €11,4 млрд. В ходе предыдущих санкционных раундов ЕС ограничил экспорт товаров на €32,5 млрд (по данным за 2021 год).
Продукция, попавшая под очередные санкции, включает шестерни и зубчатые колеса, различные металлоконструкции (в том числе секции мостов и стальные двери), жидкостные фильтры, станки и прессы для обработки металлов, автопогрузчики с вилочным захватом, поршневые двигатели внутреннего сгорания, элеваторы и конвейеры непрерывного действия, определенные прицепы и полуприцепы, некоторые двигатели переменного тока и насосы, свинцовые электроаккумуляторы, части гидротурбин, приборы для физического и химического анализа и т.д. Эти товары попадают под эмбарго как могущие "содействовать улучшению промышленного потенциала" России.
Под другой рубрикой — "продвинутые технологии" — ЕС запретил поставку в РФ цифровых камер, постоянных металлических магнитов, антенн и антенных отражателей, электрических переключателей, "прочих" патронов для ламп, штепселей и розеток, машин для аддитивного производства.
В 2022 году европейский экспорт всех этих товаров в Россию существенно сократился еще до введения последних санкций — такое поведение поставщиков, как правило, связано с несколькими факторами: ожидание, что на чувствительную продукцию вскоре распространят формальные санкции, затруднения с продажей товаров из-за прочих санкций (против банков, обслуживающих торговлю; против российских морских судов и автомобильных грузоперевозок и т.д.), имиджевые риски.
Однако Россия продолжала закупать эти европейские продукты, теперь попавшие под санкции. По условиям ограничений эти поставки вправе продолжаться до 27 марта по договорам, заключенным до 26 февраля 2023 года. В 2022 году страны ЕС экспортировали в Россию этих товаров на сумму не менее €4,4 млрд.
В Еврокомиссии заявили, что новые ограничения затрагивают продукцию, поставки которой в РФ в 2021 году составляли €11,4 млрд. В ходе предыдущих санкционных раундов ЕС ограничил экспорт товаров на €32,5 млрд (по данным за 2021 год).
Продукция, попавшая под очередные санкции, включает шестерни и зубчатые колеса, различные металлоконструкции (в том числе секции мостов и стальные двери), жидкостные фильтры, станки и прессы для обработки металлов, автопогрузчики с вилочным захватом, поршневые двигатели внутреннего сгорания, элеваторы и конвейеры непрерывного действия, определенные прицепы и полуприцепы, некоторые двигатели переменного тока и насосы, свинцовые электроаккумуляторы, части гидротурбин, приборы для физического и химического анализа и т.д. Эти товары попадают под эмбарго как могущие "содействовать улучшению промышленного потенциала" России.
Под другой рубрикой — "продвинутые технологии" — ЕС запретил поставку в РФ цифровых камер, постоянных металлических магнитов, антенн и антенных отражателей, электрических переключателей, "прочих" патронов для ламп, штепселей и розеток, машин для аддитивного производства.
В 2022 году европейский экспорт всех этих товаров в Россию существенно сократился еще до введения последних санкций — такое поведение поставщиков, как правило, связано с несколькими факторами: ожидание, что на чувствительную продукцию вскоре распространят формальные санкции, затруднения с продажей товаров из-за прочих санкций (против банков, обслуживающих торговлю; против российских морских судов и автомобильных грузоперевозок и т.д.), имиджевые риски.
Однако Россия продолжала закупать эти европейские продукты, теперь попавшие под санкции. По условиям ограничений эти поставки вправе продолжаться до 27 марта по договорам, заключенным до 26 февраля 2023 года. В 2022 году страны ЕС экспортировали в Россию этих товаров на сумму не менее €4,4 млрд.