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сегодня, 13:17
Минтруд анонсировал индексацию соцпенсий на 3,3% с 1 апреля
Индексация затронет около 4 млн получателей выплат.
Социальные пенсии предлагается повысить на 3,3% с 1 апреля, - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РФ.
"Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%", - говорится в сообщении.
Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%.
Соответствующий проект об индексации социальных пенсий с 1 января 2023 года размещен на общественное обсуждение, - отметили в министерстве.
"С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума. Таким образом совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%", - пояснил заместитель Министра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов.
Уточняется, что для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года, она позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров, - передает "Интерфакс".
В министерстве напомнили, что получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.
Кроме того, с 1 марта 2023 года пенсии и меры поддержки будут назначаться гражданам новых регионов по единым федеральным правилам с учетом установленных особенностей, - сообщает Минтруд.
В министерстве также напомнили, что с этого года начал работу Социальный фонд России. Уже с 1 января 2023 года все федеральные выплаты и пособия можно оформить по принципу одного окна.
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Помимо этого, с 1 января было введено единое пособие на детей и беременных женщин. Поддержка уже предоставляется родителям 3 млн 334 тысяч ребят и 132 тысячам будущих матерей. Пособие получают семьи и в новых российских регионах — помощь назначена более 50 тыс. ребят и 617 беременным женщинам.
"Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%", - говорится в сообщении.
Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%.
Соответствующий проект об индексации социальных пенсий с 1 января 2023 года размещен на общественное обсуждение, - отметили в министерстве.
"С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума. Таким образом совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%. Общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6%", - пояснил заместитель Министра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов.
Уточняется, что для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года, она позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров, - передает "Интерфакс".
В министерстве напомнили, что получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.
Кроме того, с 1 марта 2023 года пенсии и меры поддержки будут назначаться гражданам новых регионов по единым федеральным правилам с учетом установленных особенностей, - сообщает Минтруд.
В министерстве также напомнили, что с этого года начал работу Социальный фонд России. Уже с 1 января 2023 года все федеральные выплаты и пособия можно оформить по принципу одного окна.
⠀
Помимо этого, с 1 января было введено единое пособие на детей и беременных женщин. Поддержка уже предоставляется родителям 3 млн 334 тысяч ребят и 132 тысячам будущих матерей. Пособие получают семьи и в новых российских регионах — помощь назначена более 50 тыс. ребят и 617 беременным женщинам.
==иван