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Липчанин накопил 57 неоплаченных штрафов за превышение скорости и другие нарушения

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#нарушение #ПДД
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Липчанин накопил 57 неоплаченных штрафов за превышение скорости и другие нарушения

За неуплату 57 штрафов в срок водитель заплатит 147 тысяч рублей.

В Липецке 20-летний водитель «Лада-211440» накопил 57 неоплаченных штрафов за превышение скорости и нарушения правил движения через железнодорожные пути.

Дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок рассмотрела мировой судья судебного участка № 7 Октябрьского судебного района Липецка.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд назначил мужчине штраф, сумма которого по 57 делам составила 147 600 рублей. Помимо этого, правонарушителю также предстоит оплатить сами штрафы на общую более 70 тысяч рублей — это штрафы за превышение скорости движения, нарушение правил движения через железнодорожные пути.
1 447
#нарушение #ПДД
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33 минуты назад
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