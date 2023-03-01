14 минут назад
В России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак
Комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок.
"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи.
В пресс-службе обладминистрации отметили, что перенос проверки затрагивает все регионы России, - передает "Интерфакс".
Накануне в МЧС сообщили о взломе серверов радиостанций и телеканалов. Уточнялось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Ведомство сообщало, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.