В России

14 минут назад

В России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

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#проверка систем оповещения #хакерская атака

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок.

МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения, - сообщает пресс-служба администрации Томской области 1 марта.

"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что перенос проверки затрагивает все регионы России, - передает "Интерфакс".

Накануне в МЧС сообщили о взломе серверов радиостанций и телеканалов. Уточнялось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Ведомство сообщало, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.
38
#проверка систем оповещения #хакерская атака

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