Пожарным удалось спасти от огня дом и три гаража

В Елец-Лозовке горела надворная постройка, а в Лебедяни — гараж.









Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены кровля, потолочное перекрытие, внутренняя отделка и вещи. Пожарным удалось спасти дом.



В Лебедяни на улице Школьная накануне горел кирпичный гараж. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены кровля, потолочное перекрытие, внутренняя отделка и вещи. Пожарным удалось спасти дом.В Лебедяни на улице Школьная накануне горел кирпичный гараж.





Огнём были повреждены вещи внутри гаража, кровля и смежные фронтоны соседних гаражей на площади 24 квадратных метра. Три гаража пожарным удалось спасти.



В Липецке вчера горел склад по улице Прудной площадью 180 квадратных метров. Огнём были повреждены кровля и внутренняя отделка склада на площади 10 квадратных метров.



28 февраля в селе Елец-Лозовка Хлевенского района на улице Лядное горела кирпичная надворная постройка площадью 9 квадратных метров.