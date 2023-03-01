Происшествия

42 минуты назад

Пожарным удалось спасти от огня дом и три гаража

489
#пожар
Пожарным удалось спасти от огня дом и три гаража

В Елец-Лозовке горела надворная постройка, а в Лебедяни — гараж.

28 февраля в селе Елец-Лозовка Хлевенского района на улице Лядное горела кирпичная надворная постройка площадью 9 квадратных метров. 

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены кровля, потолочное перекрытие, внутренняя отделка и вещи. Пожарным удалось спасти дом.

В Лебедяни на улице Школьная накануне горел кирпичный гараж. 
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Огнём были повреждены вещи внутри гаража, кровля и смежные фронтоны соседних гаражей на площади 24 квадратных метра. Три гаража пожарным удалось спасти.

В Липецке вчера горел склад по улице Прудной площадью 180 квадратных метров. Огнём были повреждены кровля и внутренняя отделка склада на площади 10 квадратных метров.


489
#пожар

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