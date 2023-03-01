В России

52 минуты назад

В РФ с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

134
#круговое движение #правила проезда
1

Постановление правительства с соответствующими изменениями в правила дорожного движения (ПДД) вступило в силу 1 марта.

Правила проезда перекрестков с круговым движением уточнили в России с 1 марта: теперь при въезде на него не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку, - передает РИА Новости.

Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.

В старой версии правил говорилось, что при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.

Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.

Отныне при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними дорожные знаки — по главной или по второстепенной дороге двигается автомобилист. Приоритет проезда получат те, кто едет по главной дороге.

Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно будет водителей, которые уже движутся по кругу, - пишет Lenta.ru.
134
#круговое движение #правила проезда
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак
#проверка систем оповещения #хакерская атака
В России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

12 минут назад

В России
Президент РФ поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы
#российско-украинская граница
Президент РФ поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы

вчера, 16:57

В России
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
#жесткая посадка #вертолет
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту

вчера, 16:14

В России
В Госдуме принят закон об освобождении мобилизованных от пеней за неуплату услуг ЖКХ
#мобилизованные #пени
В Госдуме принят закон об освобождении мобилизованных от пеней за неуплату услуг ЖКХ

вчера, 15:26

В России
Губернатор Подмосковья заявил об отсутствии повреждений после падения беспилотника в Коломне
#падение беспилотника
Губернатор Подмосковья заявил об отсутствии повреждений после падения беспилотника в Коломне

вчера, 14:45

В России
В Госдуме планируют принять закон о статусе апартаментов до конца 2023 года
#апартаменты #статус
В Госдуме планируют принять закон о статусе апартаментов до конца 2023 года

вчера, 13:59

В России