В России
52 минуты назад
В РФ с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением
Постановление правительства с соответствующими изменениями в правила дорожного движения (ПДД) вступило в силу 1 марта.
Правила проезда перекрестков с круговым движением уточнили в России с 1 марта: теперь при въезде на него не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку, - передает РИА Новости.
Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.
В старой версии правил говорилось, что при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.
Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.
Отныне при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними дорожные знаки — по главной или по второстепенной дороге двигается автомобилист. Приоритет проезда получат те, кто едет по главной дороге.
Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно будет водителей, которые уже движутся по кругу, - пишет Lenta.ru.
Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.
В старой версии правил говорилось, что при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.
Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.
Отныне при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними дорожные знаки — по главной или по второстепенной дороге двигается автомобилист. Приоритет проезда получат те, кто едет по главной дороге.
Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно будет водителей, которые уже движутся по кругу, - пишет Lenta.ru.