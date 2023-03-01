Происшествия

51 минуту назад

Из автосервиса украли «Мерседес» и шиномонтажное оборудование

1 837
#мошенничество #кража
Из автосервиса украли «Мерседес» и шиномонтажное оборудование

42-летняя липчанка подозревется в кражах и мошенничестве.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 42-летней женщины, подозреваемой в кражах шиномонтажного оборудования и иномарки из автосервиса и крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, с 2018 года подозреваемая работала в автосервисе в Октябрьском районе Липецка, где на ремонте долгое время находился автомобиль «Мерседес». По версии следствия, в июле 2021 года женщина, введя в заблуждение своего знакомого, попросила его перегнать иномарку с территории сервиса на другой адрес.

Потом женщину перегнала машину в Москву, где 14 февраля 2022 года автомобиль обнаружили и изъяли полицейские. Сумму причиненного материального ущерба 31-летний хозяин машины оценил в 700 тысяч рублей.

А в августе 2021 года обвиняемая ввела в заблуждение еще одного знакомого: 22-летнему липчанину она  предложила молодому человеку передать через нее незаконное вознаграждение в 900 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов за непривлечение его к уголовной ответственности. Но женщина просто блефовала, а деньги присвоила.

В сентябре 2021 года обвиняемая обманула еще одного своего знакомого. Его она попросила перевести из находящегося в ее пользовании помещения автосервиса шиномонтажное оборудование на 147 тысяч рублей. Похищенное она потом продала. При этом помещение с оборудованием женщина просто арендовала.

Уголовное дело направлено в суд.
1 837
#мошенничество #кража

Комментарии (1)

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Череда

29 минут назад
Бендер в юбке.
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