Из автосервиса украли «Мерседес» и шиномонтажное оборудование

42-летняя липчанка подозревется в кражах и мошенничестве.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 42-летней женщины, подозреваемой в кражах шиномонтажного оборудования и иномарки из автосервиса и крупном мошенничестве.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, с 2018 года подозреваемая работала в автосервисе в Октябрьском районе Липецка, где на ремонте долгое время находился автомобиль «Мерседес». По версии следствия, в июле 2021 года женщина, введя в заблуждение своего знакомого, попросила его перегнать иномарку с территории сервиса на другой адрес.



Потом женщину перегнала машину в Москву, где 14 февраля 2022 года автомобиль обнаружили и изъяли полицейские. Сумму причиненного материального ущерба 31-летний хозяин машины оценил в 700 тысяч рублей.



А в августе 2021 года обвиняемая ввела в заблуждение еще одного знакомого: 22-летнему липчанину она предложила молодому человеку передать через нее незаконное вознаграждение в 900 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов за непривлечение его к уголовной ответственности. Но женщина просто блефовала, а деньги присвоила.



В сентябре 2021 года обвиняемая обманула еще одного своего знакомого. Его она попросила перевести из находящегося в ее пользовании помещения автосервиса шиномонтажное оборудование на 147 тысяч рублей. Похищенное она потом продала. При этом помещение с оборудованием женщина просто арендовала.



Уголовное дело направлено в суд.