Сегодня в Липецке: пришла весна, великий Чайковский, и что делать с гаджетом, начавшим тормозить

Встречаем вместе первый день весны – что, где и когда сегодня будет происходить.

«Зима недаром злится…»

Весна в Липецке начнётся с небольшого похолодания. Температура воздуха от -1 до -3 градусов, возможен небольшой снег.







Кому отключат воду

Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 без холодной воду останутся дома в центре Липецка, на Карьере, Сырском Руднике и в посёлке Матырском.

В центральной части города временно придётся расстаться с комфортом жителям домов на улице 8 марта, 21; площади Победы, 3а; улице Союзной, 15 и Ульяны Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7.







В районе Карьера не будет холодной воды на Тельмана,88, в частном секторе улиц Вавилова, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Кротевича, Лузана, Новокарьерной, Тельмана, Урицкого,Чайковского, проезда Шишкина. Улиц Шевченко, Щорса.

На Сырском Руднике без воды останутся Прудная.2, а также частный сектор улиц Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Прудной, Поселковой, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, переулка Узорного.

В посёлке Матырском «великую сушь» обещают в домах с № 1 по № 33 на улице Сельскохозяйственной, а также в частном секторе улиц Алтайской, Кавказской, Мурманской, Саратовской, Уральской.

Кому отключат свет

С 9:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы 2-ю Крымскую, Верхнюю, Комсомольскую.







С 9:00 до 17:00 не будет света на улицах Желябова, 4, 7; Загородней, 1, 8, 12, 13; Интернациональной, 29, 29а, 35, 35б; Лебедянском шоссе, 8; переулке Макаренко; площади Плеханова; улице Плеханова, 36, 50; улице Пестеля; Пролетарской, 5,6; переулке Рылеева.

Пробки

«Ни дня без пробок». – наш девиз, причём заторы на липецких дорогах начинают собираться с раннеего утра, особенно на проспекте Победы, улицах Московской, Катукова, гагарина, Циолковского, Терешковой, Первомайской, Воронежском шоссе. Чтобы не попасть впросак, советуем уделить пару минут «Яндекс-пробкам» или похожим приложениям. Там вы сможете подобрать оптимальный маршрут.

Ударим по наркобизнесу содержательным ток-шоу!

1 марта – не только день весны, а ещё День борьбы с наркоманией. По этому поводу в 9:30 в Липецком металлургическом колледже (ул. Фрунзе. 91) состоится городское ток-шоу про вред применения психотропных и наркотических веществ. Поможет ли это мероприятие в борьбе с распространением дурмана, неизвестно, но есть шанс, что удержит некоторых от желания «попробовать». В ток-шоу примут участие в основном студенты колледжа, но городской отдел образования приглашает и всех желающих.

Живое слово мудрости народной

Квиз с таким названием пройдёт сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2), начало в 13:00.

Участники смогут попробовать свои силы в командной интеллектуальной игре по мотивам русского фольклора, народных сказок и их советских экранизаций. Гостям предстоит пройти три тура по три раунда. Первый этап посвящен народному быту, загадкам и пословицам. В следующем музыкальном туре командам потребуется знание русских старинных песен. В третьем туре – «Сказка ложь, да в ней намек» – ведущие предложат участникам видеовопросы по экранизациям сказок «Финист – Ясный сокол», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Марья-искусница». К участию приглашаются как отдельные игроки, так и целые команды. Победители получат в подарок блокноты.

Как читать вслух красиво?

Этому будут учить сегодня в Центре молодёжного чтения на улице Неделина, 31 а в 16:00.

Мастер-класс проведёт доктор филологических наук, доцент Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Ольга Усачёв. На занятии каждый убедится, как по-разному может звучать его голос в зависимости от содержания речи; поймёт, как использовать свои личные голосовые особенности для выражения мыслей и чувств; оценит, как лично ему развить умение выразительно читать вслух и говорить публично. Приглашаются все желающие.







Великий Чайковский

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня в 19:00 пройдёт концерт музыки великого композитора. Симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии исполнит произведения Петра Ильича под управлением московского дирижера Ивана Никифорчина, который представит свою версию звучания известных произведений.

Никифорчин окончил аспирантуру Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Талант его многогранен: музыкант работает как дирижер в Государственной академической симфонической капелле России, в государственном академическом Симфоническом оркестре Татарстана, в 2021 году дебютировал как оперный дирижер в Большом театре России.







На липецком концерте оркестр под его управлением исполнит Скрипичный концерт и Сюиту из балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Солировать на скрипке будет москвичка Анастасия Латышева. Концерт пройдёт в 2–х отделениях.

Весенние живопись и керамика

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) начали работу две новые выставки.

Одна из них – выставка произведений из керамики члена Союза художников России Анны Рымаревой. Работы художницы находятся в музейных собраниях арт-центра «Мастерские» (Палех), арт-резиденции «Гуслица» (Московская область), Липецком областном художественном музее и в частных коллекциях.

В экспозиции выставки представлены работы последних лет: арт-объекты, декоративные композиции, декоративные тарелки — результат дровяных обжигов из печей разных типов.

Вторая выставка посвящена как раз наступившему времени года «А в душе весна…» елецкого художника Александра Каверина. На выставке представлено более 25 этюдов и пейзажей, написанных в период с 2020 по 2023 г. в технике «Алла прима», позволяющей выполнить картину за один сеанс. Художник со студенческих лет придерживается традиций русской реалистической школы, при этом в каждой работе есть влияние художников импрессионистов.







Посетить обе выставки можно бесплатно.

Последний бой трудный, предпоследний – тоже

Сегодня в МХК «Липецк» проведёт предпоследнюю домашнюю игру на своей площадке в регулярном чемпионате НМХЛ. Соперник – «Сокол» из Новочебоксарска. Победа нужна обоим, кровь из носу. Обе команды находится в зоне плей-офф, имея по 36 очков 0 наши на 7-м месте, гости – на 8-м. Но у новочебоксарцев ещё есть две игры в запасе, а конкуренты поджимают. Т.е. в отличие от «Сокола» у нас вообще нет права на ошибку.







Матч во дворце спорта «Звёздный» начнётся сегодня в 18:30, повторная игра – завтра.

Как починить гаджет

Некоторые даже пытаются выбросить устройство, которое стало медленно работать. Но не спешите этого делать. Специалисты Роскачества дали ценные советы, как подарить гаджету вторую (третью, четвертую) жизнь.

С памятью Android-девайса часто происходят странные метаморфозы — свободное пространство только недавно было, и вот его уже нет. Первым делом спеуиалисты советуют оценить объем памяти. В меню «Настройки» выберите «Память». На некоторых моделях информация о памяти хранится в разделе «О телефоне» => «Хранилище». Таким образом можно увидеть, какие файлы сколько места занимают. Обратите внимание, как много скопилось данных в кеше. Это временные файлы, которые сохраняют приложения, чтобы повторно их не загружать (например, картинки, текстовые файлы). Время от времени кеш нужно очищать, так как некоторые файлы могут быть повреждены, перегружены и вызвать проблемы с производительностью. При этом очистка кэша не удаляет личную информацию.

Многие приложения можно перенести на карту памяти, и они продолжат работать, как ни в чем не бывало.

Далее следуюет удалить ненужные приложения и файлы. Зайдите в «Настройки» => «Устройство» => «Приложения» и внимательно изучите список, удаляя все, что кажется лишним. Для это нужно кликнуть на выбранную иконку и в открывшемся меню нажать «Удалить». Кроме того, заходя таким образом в каждое из приложений, можно очищать кэш только этого приложения.





Можно воспользоваться и услугой клиннеров – специальных программ, которые помогают в несколько кликов освободить память телефона от ненужного и оптимизировать производительность.



- Забитый» телефон плох тем, что на него ничего не загрузить, он медленнее работает и быстро греется – словом, может вести себя так, будто бы намекая, что пора обновить гаджет. Но зачем покупать новый, когда можно почистить уже имеющийся и пользоваться им еще долгое время? – считает Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.

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