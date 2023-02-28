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Победителями городского конкурса «Учитель года-2023» стали преподаватели иностранных языков

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#Учитель года
Победителями городского конкурса «Учитель года-2023» стали преподаватели иностранных языков

Сегодня в школе № 59 завершился городской профессиональный конкурс «Учитель года-2023». Победителями конкурса признаны сразу два педагога - учитель немецкого языка из школы №47 Анна Проскурина и преподаватель английского из 29-й школы Анна Сизова. 

В последний тур конкурса прошли еще четверо учителей: преподаватель физики и математики гимназии №12 Екатерина Ахонен, преподаватель физики школы № 26 Ирина Медведева, учитель английского языка школы №34 Лилит Чахоян, преподаватель русского языка и литературы школы №77 Ольга Мазурова. 

«По итогам двух конкурсных заданий максимальное и одинаковое количество баллов набрали Анна Проскурина и Анна Сизова, поэтому решением жюри звание абсолютного победителя городского профессионального конкурса «Учитель года-2023» присвоено двум участникам. Теперь педагоги представят Липецк на областном этапе конкурса», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Анна Проскурина преподаёт в школе №47 английский и немецкий языки. На конкурсе она представила методику предметно-интегрированного обучения.

- На открытом уроке посредством немецкого языка я преподавала основы физики и аэродинамики. С учениками мы проводили эксперимент - разбирались, почему самолёт взлетает,  - рассказала Анна.

Педагог школы № 29 Анна Сизова работает с учащимися в коммуникативной методике. Говорит с детьми на уроках иностранного языка на важные социальные темы.



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#Учитель года

Комментарии (2)

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А что,

3 минуты назад
основы физики и аэродинамики входят в курс немецкого языка для средней школы? Вот здорово, если бы ещё и сопротивление материалов, а также основы термодинамики, школьники изучили бы на немецком языке! Времена Шрайбикуса безвозвратно канули в Лету.
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++++

48 минут назад
Красавицы! Поздравляем Вас!
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