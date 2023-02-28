сегодня, 21:15
Победителями городского конкурса «Учитель года-2023» стали преподаватели иностранных языков
Сегодня в школе № 59 завершился городской профессиональный конкурс «Учитель года-2023». Победителями конкурса признаны сразу два педагога - учитель немецкого языка из школы №47 Анна Проскурина и преподаватель английского из 29-й школы Анна Сизова.
«По итогам двух конкурсных заданий максимальное и одинаковое количество баллов набрали Анна Проскурина и Анна Сизова, поэтому решением жюри звание абсолютного победителя городского профессионального конкурса «Учитель года-2023» присвоено двум участникам. Теперь педагоги представят Липецк на областном этапе конкурса», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Анна Проскурина преподаёт в школе №47 английский и немецкий языки. На конкурсе она представила методику предметно-интегрированного обучения.
- На открытом уроке посредством немецкого языка я преподавала основы физики и аэродинамики. С учениками мы проводили эксперимент - разбирались, почему самолёт взлетает, - рассказала Анна.
Педагог школы № 29 Анна Сизова работает с учащимися в коммуникативной методике. Говорит с детьми на уроках иностранного языка на важные социальные темы.
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