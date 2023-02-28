Победителями городского конкурса «Учитель года-2023» стали преподаватели иностранных языков

Сегодня в школе № 59 завершился городской профессиональный конкурс «Учитель года-2023». Победителями конкурса признаны сразу два педагога - учитель немецкого языка из школы №47 Анна Проскурина и преподаватель английского из 29-й школы Анна Сизова.



В последний тур конкурса прошли еще четверо учителей: преподаватель физики и математики гимназии №12 Екатерина Ахонен, преподаватель физики школы № 26 Ирина Медведева, учитель английского языка школы №34 Лилит Чахоян, преподаватель русского языка и литературы школы №77 Ольга Мазурова.

«По итогам двух конкурсных заданий максимальное и одинаковое количество баллов набрали Анна Проскурина и Анна Сизова, поэтому решением жюри звание абсолютного победителя городского профессионального конкурса «Учитель года-2023» присвоено двум участникам. Теперь педагоги представят Липецк на областном этапе конкурса», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Анна Проскурина преподаёт в школе №47 английский и немецкий языки. На конкурсе она представила методику предметно-интегрированного обучения.

- На открытом уроке посредством немецкого языка я преподавала основы физики и аэродинамики. С учениками мы проводили эксперимент - разбирались, почему самолёт взлетает, - рассказала Анна.

Педагог школы № 29 Анна Сизова работает с учащимися в коммуникативной методике. Говорит с детьми на уроках иностранного языка на важные социальные темы.