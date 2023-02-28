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30-летний липчанин обвиняется в насилии над 11-летней падчерицей и жестоком отношении к ребенку

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#преступления против несовершеннолетних
30-летний липчанин обвиняется в насилии над 11-летней падчерицей и жестоком отношении к ребенку

При осмотре места происшествия правоохранители нашли наркотик.

В Грязях завершено следствие по делу 30-летнего жителя Липецкого района, обвиняемого по сразу нескольким статьям Уголовного Кодекса, связанным с преступлениями против детей. Мужчина обвиняется по  п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции). Кроме того, в списке обвинений  ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый в отсутствие жены совершал в отношении 11-летней падчерицы действия сексуального характера. 

«Также доказаны факты его жестокого обращения с девочкой. Нанося ей удары, в том числе по голове и животу, обвиняемый причинял ей физические и нравственные страдания. В результате такого обращения у потерпевшей остался шрам на подбородке. Кроме этого, обвиняемый периодически вовлекал падчерицу в употребление спиртных напитков», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Девочка рассказала обо всем матери и та обратилась к правоохранителям. Во время осмотра места происшествия были найдены 21,4 грамма марихуаны. Мужчина заявил, что купил ее для личного употребления.

Вину мужчина признал частично и выдвинул свою версию произошедшего. 

«Его доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз» - рассказали в СК.

За преступления против половой неприкосновенности малолетних предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

787
#преступления против несовершеннолетних

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