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30-летний липчанин обвиняется в насилии над 11-летней падчерицей и жестоком отношении к ребенку
При осмотре места происшествия правоохранители нашли наркотик.
По данным следствия, в 2022 году обвиняемый в отсутствие жены совершал в отношении 11-летней падчерицы действия сексуального характера.
«Также доказаны факты его жестокого обращения с девочкой. Нанося ей удары, в том числе по голове и животу, обвиняемый причинял ей физические и нравственные страдания. В результате такого обращения у потерпевшей остался шрам на подбородке. Кроме этого, обвиняемый периодически вовлекал падчерицу в употребление спиртных напитков», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Девочка рассказала обо всем матери и та обратилась к правоохранителям. Во время осмотра места происшествия были найдены 21,4 грамма марихуаны. Мужчина заявил, что купил ее для личного употребления.
Вину мужчина признал частично и выдвинул свою версию произошедшего.
«Его доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз» - рассказали в СК.
За преступления против половой неприкосновенности малолетних предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.