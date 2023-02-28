Сергей Первушин: «Кайфую от игры Войделя, всё ещё надеюсь на усиление команды»

Мы попросили главного тренера "Металлурга" прокомментировать последние события.

Поводов для нового звонка главному тренеру находящегося на сборе в Крымске «Металлурга» всего за несколько дней накопилось немало: победа в контрольном матче над «СКА-Ростов» - 2:0, неожиданное прощание с полузащитником Никитой Голиковым, утекающие, словно вода сквозь пальцы, последние дни, когда «Металлург» мог бы заявить хотя бы свободных агентов. Начали по порядку.



- Сергей Александрович, что скажете по игре со «СКА-Ростов»?



- Многое успели в этом матче. Отрабатывали такие действия, как смена направлений атаки, переводы мяча с фланга на фланг. В целом команда меня порадовала. Я уже отмечал в прошлый раз нашу неплохую физическую готовность, из-за этого прессинг у нас получался хорошо. С помощью прессинга мы создали немало моментов у чужих ворот, два их них реализовали. В обороне удалось сыграть на «ноль», хотя без мелких ошибочек дело вновь не обошлось. Радует, что их стало меньше по сравнению с первой игрой в Крымске против «Чайки», но, тем не менее, они ещё есть. Целую тренировку во вторник посвятим разбору этих недочётов и их исправлению.







Ростовских армейцев липчане обыграли очень уверенно.





- На обороне хотел бы остановиться подробнее. Второй матч на месте центрального защитника провёл переведённый из опорной зоны капитан команды Роман Войдель. С учётом наших кадровых проблем его уже смело можно считать центральным защитником?



- Я кайфую от того, как Ромка играет в центре защиты. Грамотно, чётко.… Вдобавок у нас появился настоящий руководитель обороны, который координирует действия партнёров. Он как влитой смотрится на этом месте.

Капитан команды Роман Войдель (в центре) сейчас брошен на самую проблемную позицию



- Но тогда мы теряем качественного игрока в опорной зоне…



- Отчасти так. Но вы же знаете нашу ситуацию, народу не хватает. В матче со «СКА-Ростовом» дали «понюхать пороху» и 17-летнему Дмитрию Кукишеву, немного поэкспериментировали с составом. В частности латерать Максим Елеев некоторое время поиграл на позиции правого центрального защитника. За счёт внутренних резервов стараемся наигрывать какие-то запасные варианты на случай – не дай Бог – возможных травм в сезоне.



Вновь выражу сожаление по поводу ухода Алексея Соловьёва – этот универсал мог сыграть на любой из пяти позиций в обороне, даже правого или левого латераля: скорость так, конечно, не такая, как у того же Елеева, но зато голова светлая. Двигаем игроков, как в детской игре «пятнашки», пытаемся наиграть разные сочетания, в том числе и на экстренные случаю.



- От схемы игры с тремя центральными защитниками вы отказываться не планируете? В условиях дефицита игроков этого амплуа можно было бы перейти на схему в двумя «центрами», ту же 4-4-2…



- Не вижу смысла отказываться. Мы много месяцев наигрывали эту схему, отрабатывали взаимодействия. Вы сами видели, как на тренировках разжёвывали ребятам куда бежать, как двигаться. На первых порах чуть ли не руками приходилось двигать футболистов по полю. Зачем же что-то менять, когда все всё поняли, игроки выучили каждый манёвр. Ребята привыкли, им нравится, с осени мы заметно прибавили в игре именно по схеме с тремя центральными.



- Как гром среди ясного неба прогремела информация о расставании с Никитой Голиковым. Молодой перспективный парень, вдобавок – местный. Что не так?



- Тут не всё зависит от нас и даже от самого Никиты. Он ведь у нас не играл давно – здоровье. В итоге решили расстаться (по нашей информации Голикова не допускал до соревнований и областной физкультурный диспансер, прим.). Для меня самого это большая неожиданность. Рассчитывал на него, как на боеспособную единицу, но что поделаешь….

Никита Голиков не смог продолжить профессиональную карьеру по медицинским показателям



- Известный инсайдер Сергей Ильёв писал, что в «Металлург» может перейти воспитанник липецкого футбола Артём Федчук, к слову, уже игравший под вашим руководством в Тамбове. Зимой он покинул «СКА-Ростов» и якобы собирался трудоустроиться в родном городе, но помешал наложенный на «Металлург» запрет на регистрацию новых футболистов. Что скажете?



- Всё это правда. Артём готов к нам присоединиться, как и центральный защитник Илья Поликутин, о котором я уже говорил в прошлый раз. Они ждут снятия запрета, готовы выехать к нам на сбор в любой момент. Главное, чтобы этот запрет, в конце концов, сняли. Если нам удастся усилиться даже этими двумя, то это станет существенным подспорьем.



По качественному игроку и оборону и атаку – это то, что нам сейчас необходимо. Количественно у нас всё в порядке, но много молодых ребят, которые заиграют через год-два, а нужно качество прямо сейчас.



- Писали, что зарплата у Федчука в Ростове была чуть ли не под 300 тысяч рублей и что он был самым высокооплачиваемым игроком второй лиги. Сомнительно, чтобы «Металлург» смог потянуть такой уровень.



- Насколько знаю, речи не идёт о запредельных суммах. Конечно, многое будет зависеть от переговоров Федчука с руководством «Металлурга». Артёму надо играть. Мы предварительно договаривались так: контракт до конца нынешнего сезона, в течение которого мы смотрим на него, а он – на нас. Летом стороны вновь сядут за стол переговоров, чтобы принять решение – продолжать сотрудничество или расставаться. С учётом всех факторов, включая запросы футболиста.



- Слышно ли о каких-то движениях по снятию с «Металлурга» запрета на регистрацию футболистов?



- Занимается генеральный директор Сергей Ветров. Знаю, что усилия прикладываются, но что в итоге получится, сказать пока не могу.



- Вопрос про Михаила Заботкина, который пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Он всё так же тренируется отдельно или уже в общей группе?



- Миша сейчас начал выполнять ту физическую работу, которую остальные игроки прошли на первых двух сборах в Липецке. Закладывает фундамент. Надеюсь, что это не займёт много времени. Мы решили так: остаток этого сбора пусть он навёрстывает упущенное, а на заключительном сборе будет тренироваться и участвовать в контрольных матчах вместе со всеми. Надеюсь, что к сезону подойдёт наравне с другими игроками, ведь у нас сейчас каждый боец на счету.