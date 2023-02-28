Липецкая фигуристка Алиса Юрова дебютировала в первенстве России среди юниорок

Короткая программа удалась на славу, в произвольной не обошлось без ошибок, но наша "звёздочка" была одной из самых младших.

Липчанка Алиса Юрова впервые выступила в первенстве России по фигурному катанию среди юниорок, которое прошло во дворце спорта «Молот» в Перми.

Юниорами считаются фигуристы в возрасте 13-19 лет, ранее Алиса выступала в младших возрастах. Первый блин не вышел комом для липецкой умницы и красавицы. Алиса удачно откатала короткую программу, показав 7-й результат среди 18 участниц, что весьма неплохо с учётом многие конкурентки были намного старше.

Отрыв от лидера Алины Горбачёвой лишь 7 баллов, а по ходу проката под композицию певицы Нины Симон «Feeling Good» Алиса исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и великолепный каскад: тройной лутц - тройной тулуп.



В произвольной программе пришлось сложнее. Юровой не удалось избежать ошибок, из-за которых она в общем зачёте по сумме двух прокатов откатилась на 13-е место. Сумма баллов Алисы – 190,84 (67,22 – короткая программа и 123,63 – произвольная).

Первенство страны выиграла Горбачёва - 223,41, второе и третье места заняли москвички Вероника Жилина - 218,79 и Мария Гордеева - 213,02.



Юрова представляла в чемпионате Липецкую область, её тренером была указана Цветана Савинкова. При этом наша перспективная девушка берёт уроки и в столице в академии «Ангелы Плющенко». На лёд её выводил тренер академии Сергей Алексеев.

В юниорках Юровой выступать ещё долго. В 2022 году в фигурном катании повысили возрастной ценз, теперь на взрослый уровень фигуристы смогут выходить не в 15 лет, а в 17.