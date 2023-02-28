Липецкий ветеран-разведчик выиграл первенство России и Кубок Дмитрия Донского

Наши бойцы вновь отличились в самообороне.

Липецкие мастера рукопашного боя привезли медали всех достоинств из Москвы, где прошли чемпионат и первенство России по самообороне. А также международный Кубок Дмитрия Донского.

Самооборона – это сравнительно молодой вид «рукопашки», в котором спортсмены демонстрируют технику от ножа, палки, огнестрельного оружия и.т.д., получая за элементы оценки от жюри.

В столице особенно отличился Владимир Сафонов. Ветеран военной разведки выиграл оба турнира – и первенство страны, и Кубок.

В своей возрастной группе победителем первенства России стал Анатолий Загрододний, а Кубке Дмитрия Донского он занял 3-е место. Вадим Валицкий добавил в общую копилку «серебро» первенства страны.







Все липчане занимаются в Школе единоборств Игоря Воротынцева. С тех пор как в нашей стране несколько лет назад начали проводиться соревнования по самообороне Липецк стал одним из законодателей мод в этой дисциплине.