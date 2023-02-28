Проверку систем оповещения отменили

Новую дату ее проведения сообщат позже.

Напомним, 1 марта во Всемирный день гражданской обороны в Липецкой области должна была пройти комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Но сначала стало известно, что уличные громкоговорители включать не будут, пройдёт только перехват эфирных каналов теле- и радиовещания проверочным сигналом.



А только что пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области сообщила, что по всей России проверку систем оповещения и вовсе отменили. О новой дате обещают известить дополнительно.

