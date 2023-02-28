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сегодня, 19:32

В Матырском и на Сырском Руднике отключат холодную воду

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#отключения
В Матырском и на Сырском Руднике отключат холодную воду

1 марта из-за плановых ремонтных работ на сетях с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители пяти районов Липецка, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Сырского Рудника – дом № 2 по улице Прудной, частный сектор улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, переулка Узорного, а также котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 2 по улице Прудной. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 15 по улице Союзной, №№ 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Ульяны Громовой, № 3а на площади Победы. Цистерна с водой подъедет к дому № 2 по улице Гоголя. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 21 по улице 8 Марта – машина с водой будет находиться возле вышеназванного дома. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды остается поселок Матырский – отключения затронут дома с № 1 по № 33 по улице Сельскохозяйственной, а также частный сектор улиц Уральской, Кавказской, Мурманской, Алтайской, Саратовской. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Уральская, 14. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 88 по улице Тельмана, частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, Лузана, проезда Шишкина. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

276
#отключения

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