В Матырском и на Сырском Руднике отключат холодную воду

1 марта из-за плановых ремонтных работ на сетях с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители пяти районов Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Сырского Рудника – дом № 2 по улице Прудной, частный сектор улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, переулка Узорного, а также котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 2 по улице Прудной.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 15 по улице Союзной, №№ 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Ульяны Громовой, № 3а на площади Победы. Цистерна с водой подъедет к дому № 2 по улице Гоголя.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 21 по улице 8 Марта – машина с водой будет находиться возле вышеназванного дома.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды остается поселок Матырский – отключения затронут дома с № 1 по № 33 по улице Сельскохозяйственной, а также частный сектор улиц Уральской, Кавказской, Мурманской, Алтайской, Саратовской. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Уральская, 14.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 88 по улице Тельмана, частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, Лузана, проезда Шишкина. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



