Спорт

сегодня, 19:31

Представитель знаменитой династии выиграл международный турнир в Белоруссии

176
#Михаил Шкарин #греко-римская борьба #СШОР №9
Представитель знаменитой династии выиграл международный турнир в Белоруссии

Михаил Шкарин был самым младшим на ковре, но это ему вновь не помешало.

Липецкий борец Михаил Шкарин, выигравший все возможные соревнования в России, вышел на международный уровень и вновь остался непобедимым.

В городе Лида Гродненской области Белоруссии прошли соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, в которых кроме хозяев приняли участие спортсмены из России, Узбекистана и Казахстана.

Шкарин в весовой категории до 80 кг был самым младшим участником, ведь ему пока исполнилось лишь 15 полных лет.

Что его нисколько не смутило. В одной из схваток он одолел казахстанского спортсмена со счётом – 8:0. А всего липчанин одержал 4 победы и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта.

Напомним, что в прошлом ученик Андрея Кочетова и Владимира Макарова выиграл почти всё, что мог, в том числе самые главные соревнования - чемпионат России среди своих сверстников, открытый чемпионат Москвы, стал победителем VII международных спортивных Игр «Дети Азии». Плюс победа в Калининграде на Всероссийских соревнованиях на призы Заслуженного тренера России Владимира Хромова. Этот год он начала с победы в первенстве Москвы.

Михаил Шкарин – представитель известной борцовской династии. Его отец Юрий Шкарин – мастер спорта СССР, ныне директор липецкой СШОР №9, а старший брат Никита – мастер спорта России, победитель первенства страны.

176
#Михаил Шкарин #греко-римская борьба #СШОР №9

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкая фигуристка Алиса Юрова дебютировала в первенстве России среди юниорок
#Фигурное катание #Алиса Юрова
Липецкая фигуристка Алиса Юрова дебютировала в первенстве России среди юниорок

25 минут назад

Спорт
Липецкий ветеран-разведчик выиграл первенство России и Кубок Дмитрия Донского
#Самооборона. рукопашный бой #Владимир Сафонов
Липецкий ветеран-разведчик выиграл первенство России и Кубок Дмитрия Донского

55 минут назад

Спорт
17-летний полузащитник не смог продолжать карьеру в «Металлурге»
#Футбол #"Металлург" #трансферы
3
17-летний полузащитник не смог продолжать карьеру в «Металлурге»

вчера, 22:33

Спорт
15-летний против 43-летнего: у липецких баскетболистов взяли реванш в Белгороде
#Баскетбол #"Грин Хилл"
15-летний против 43-летнего: у липецких баскетболистов взяли реванш в Белгороде

26.02.2023 18:12

Спорт
Опять золотая! Софья Провоторова оформила дубль в чемпионате России со вторым результатом Европы
#Софья Провоторова #лёгкая атлетика
Опять золотая! Софья Провоторова оформила дубль в чемпионате России со вторым результатом Европы

26.02.2023 17:09

Спорт
«Металлург» на сборе победил команду рэпера Басты
#Футбол #"Металлург"
9
«Металлург» на сборе победил команду рэпера Басты

26.02.2023 16:41

Спорт