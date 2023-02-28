Представитель знаменитой династии выиграл международный турнир в Белоруссии

Михаил Шкарин был самым младшим на ковре, но это ему вновь не помешало.

Липецкий борец Михаил Шкарин, выигравший все возможные соревнования в России, вышел на международный уровень и вновь остался непобедимым.

В городе Лида Гродненской области Белоруссии прошли соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, в которых кроме хозяев приняли участие спортсмены из России, Узбекистана и Казахстана.

Шкарин в весовой категории до 80 кг был самым младшим участником, ведь ему пока исполнилось лишь 15 полных лет.

Что его нисколько не смутило. В одной из схваток он одолел казахстанского спортсмена со счётом – 8:0. А всего липчанин одержал 4 победы и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта.

Напомним, что в прошлом ученик Андрея Кочетова и Владимира Макарова выиграл почти всё, что мог, в том числе самые главные соревнования - чемпионат России среди своих сверстников, открытый чемпионат Москвы, стал победителем VII международных спортивных Игр «Дети Азии». Плюс победа в Калининграде на Всероссийских соревнованиях на призы Заслуженного тренера России Владимира Хромова. Этот год он начала с победы в первенстве Москвы.

Михаил Шкарин – представитель известной борцовской династии. Его отец Юрий Шкарин – мастер спорта СССР, ныне директор липецкой СШОР №9, а старший брат Никита – мастер спорта России, победитель первенства страны.