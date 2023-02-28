У липчан больше всего претензий к качеству мобильных телефонов

Качество услуг ЖКХ также вызывает много вопросов со стороны потребителей.

В прошлом году Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области предоставил потребителям 10 049 консультаций, оказал помощь в подготовке 58 претензий и 30 исков по вопросам защиты прав потребителей.



Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, наибольшее количество консультаций и претензий касалось вопросов качества мобильных телефонов, технически сложных товаров, обуви, одежды, мебели, услуг ЖКХ.



В структуре исков значительную долю занимают иски по качеству технически сложных товаров, мебели, строительных материалов и изделий, жилищно-коммунальных и финансовых услуг.



Также было проведено 140 товароведческих и строительно-технических экспертиз с целью определения причин возникновения недостатков товаров, определения причин залития квартир и помещений, а также для расчета стоимости восстановительного ремонта того или иного объекта исследования. Экспертизы проводятся на основании заявлений потребителей, а также назначаются судом.