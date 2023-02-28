Общество

сегодня, 17:41

У липчан больше всего претензий к качеству мобильных телефонов

5 721
#Роспотребнадзор #права потребителей
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У липчан больше всего претензий к качеству мобильных телефонов

Качество услуг ЖКХ также вызывает много вопросов со стороны потребителей.

В прошлом году Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области предоставил потребителям 10 049 консультаций, оказал помощь в подготовке 58 претензий и 30 исков по вопросам защиты прав потребителей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, наибольшее количество консультаций и претензий касалось вопросов качества мобильных телефонов, технически сложных товаров, обуви, одежды, мебели, услуг ЖКХ.

В структуре исков значительную долю занимают иски по качеству технически сложных товаров, мебели, строительных материалов и изделий, жилищно-коммунальных и финансовых услуг.

Также было проведено 140 товароведческих и строительно-технических экспертиз с целью определения причин возникновения недостатков товаров, определения причин залития квартир и помещений, а также для расчета стоимости восстановительного ремонта того или иного объекта исследования. Экспертизы проводятся на основании заявлений потребителей, а также назначаются судом.
5 721
#Роспотребнадзор #права потребителей
3

Комментарии (5)

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житель

4 минуты назад
Фотки! Ошибаешься! Во времена Советского Союза одевались очень хорошо. Все СТАРАЛИСЬ купить шубу, дубленку, меховую шапку, махеровый шарф. Возможно, наших товаров было и мало, в магазинах стояли в очереди за джинсами из других стран, обувью из Польши, Югославии, финскими и австрийскими зимними сапогами (очень удобными и легкими). В начале 2000 х весь Петровский рынок был заполонен прекрасными турецкими брендами:джинсы, дубленки, блузки, кардиганы. Сейчас такой удобной, практичной одежды и обуви нет, ищем и покупаем что есть, а в очереди, как ранее, с удовольствием бы постояли, как в Москве так и в Липецке.
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Ирина

42 минуты назад
А я возмущаюсь, как нагнула весь город Квадра, не предоставив соответствующие документы Росводоканалу, а жители должны сами предоставлять.Кто имеет возможность по эл. почте, или по записи. А старики? У некоторых нет близких и они не в курсе, что делать. Так за это будут брать по среднему. Одни авторитеты не поделили что-то с другими. Власть города куда смотрит на это безобразие???
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Безмасочник

46 минут назад
Никогда не обращался в роскомнадзор и обращаться не собираюсь. А экспертизу качества товаров делаю сам, когда приценяюсь
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Фотки

сегодня, 18:11
житель, времён Союза нерушимого посмотри, как люди одевались, сразу передумаешь.
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житель

сегодня, 17:57
Обувь плохая, некрасивая, неудобная и очень дорогая. Также и одежда.
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