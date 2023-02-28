В Липецкой области пройдет небольшой снег

Температура воздуха останется без изменений.

1 марта погоду на территории Липецкой области будет определять тыловая часть циклона с центром над Северным Уралом. 2 и 3 марта через Центральный федеральный округ с северо-запада на юго-восток будут перемещаться атмосферные фронты. В эти дни ожидается небольшой снег, порывы ветра местами могут достигать 16 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градусов мороза, что на 2-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит от -1 до -3 градусов.



День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 26 градусов мороза.



