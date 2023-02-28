Происшествия

17 минут назад

Погибшая при падении с балкона 8-го этажа женщина находилась в состоянии опьянения

269
#падение с высоты
Погибшая при падении с балкона 8-го этажа женщина находилась в состоянии опьянения

Что вызвало опьянение – алкоголь или наркотики – определит специальная судебная экспертиза.

Как уже писал GOROD48, 25 февраля в девятом часу вечера в Липецке при падении с восьмого этажа дома №10 по улице Мистюкова погибла 27-летняя женщина.

По данному факту доследственную проверку проводит Октябрьский отдел СУ СК РФ по Липецкой области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ЧП произошло на глазах ее знакомых, которые находились в квартире, в которой жила погибшая. Сейчас от свидетелей известно, что в момент падения с незастекленного балкона женщина находилась в состоянии опьянения. Какого – алкогольного или наркотического – определит гистологическая экспертиза.
269
#падение с высоты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Участник «Проверочной закупки» приобрёл по объявлению в интернете винтовку за 18 000 рублей
#оружие #боеприпасы
Участник «Проверочной закупки» приобрёл по объявлению в интернете винтовку за 18 000 рублей

13 минут назад

Происшествия
33-летнего липчанина будут судить за кражу главного украшения новогоднего стола
#кража
2
33-летнего липчанина будут судить за кражу главного украшения новогоднего стола

сегодня, 16:34

Происшествия
Один пьяный угонщик застрял в логу и заснул на заднем сиденье, а другой — заблудился
#угон #автомобиль
3
Один пьяный угонщик застрял в логу и заснул на заднем сиденье, а другой — заблудился

сегодня, 15:14

Происшествия
29-летнего липчанина подозревают в покушении на убийство: на женщину напали с ножом в ванной
#покушение #убийство
3
29-летнего липчанина подозревают в покушении на убийство: на женщину напали с ножом в ванной

сегодня, 14:45

Происшествия
Массовая драка в липецком ТРЦ попала на запись камеры видеонаблюдения
#драка #ТРЦ #охрана
6
Массовая драка в липецком ТРЦ попала на запись камеры видеонаблюдения

сегодня, 14:15

Происшествия
20-летнего липчанина подозревают в двух эпизодах мошенничества - он торговал правами в интернете
#мошенничество
20-летнего липчанина подозревают в двух эпизодах мошенничества - он торговал правами в интернете

сегодня, 13:38

Происшествия