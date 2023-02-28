Происшествия
17 минут назад
Погибшая при падении с балкона 8-го этажа женщина находилась в состоянии опьянения
Что вызвало опьянение – алкоголь или наркотики – определит специальная судебная экспертиза.
Как уже писал GOROD48, 25 февраля в девятом часу вечера в Липецке при падении с восьмого этажа дома №10 по улице Мистюкова погибла 27-летняя женщина.
По данному факту доследственную проверку проводит Октябрьский отдел СУ СК РФ по Липецкой области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ЧП произошло на глазах ее знакомых, которые находились в квартире, в которой жила погибшая. Сейчас от свидетелей известно, что в момент падения с незастекленного балкона женщина находилась в состоянии опьянения. Какого – алкогольного или наркотического – определит гистологическая экспертиза.
По данному факту доследственную проверку проводит Октябрьский отдел СУ СК РФ по Липецкой области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ЧП произошло на глазах ее знакомых, которые находились в квартире, в которой жила погибшая. Сейчас от свидетелей известно, что в момент падения с незастекленного балкона женщина находилась в состоянии опьянения. Какого – алкогольного или наркотического – определит гистологическая экспертиза.