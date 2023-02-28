25 минут назад
Липецкая вечЁрка: Две Евгении, массовая драка в ТРЦ и штраф за рыбу
Сегодня, 28 февраля, депутаты горсовете наконец-то выбрали председателя, в торговом центре подрались охранники и посетители, и рыбаки возмущаются драконовскими штрафами.
— Две Евгении, Уваркина и Фрай, принесут Липецку много пользы, — заметил губернатор Игорь Артамонов.
Евгения Фрай стала первой женщиной на этом посту за всю столетнюю историю Совета. До сегодняшнего дня она занимала пост вице-спикера. Депутатом от округа № 12, который можно назвать семейным: ее отец Валерий Синюц тоже был депутатом по этому округу, Евгения Фрай избиралась дважды с 2017 года.
Официально Евгения Фрай вступит в должность 9 марта. Ей нужно время, чтобы сложить обязанности директора благотворительного фонда «Милосердие». Но в новом кабинете она уже побывала. Будет там что-то менять, пока не знает, но точно заберет со старого места работы свое любимое кресло.
— Отец был компетентным, грамотным, добрым, порядочным руководителем на этом посту. Есть надежда, что дочка отца не подведет, — отметил Да нет.
Директором благотворительного фонда «Милосердие», возможно, станет Яна Шафоростова, которая в настоящее время занимает пост заместителя директора.
В ТРЦ «Малибу» сегодня ночью подрались посетители и охранники. По словам последних, гости были пьяны, на предложение уйти, так как ТРЦ закрывался, они отвели отказом, началась драка. В том, кто прав, кто виноват, теперь разбираются полицейские.
— «Чебурашка» не понравился, походу, вот и скандал среди ночи, — предположил Иван.
Рыбаки пожаловались GOROD48 на инспекторов рыбохраны. Те, вроде как неожиданно, устроили рейд на Матырском водохранилище и потребовали заплатить по 500 рублей штрафа за каждую пойманную рыбешку, размером чуть больше ладони.
Оказалось, никаких внезапных рейдов не было. Это рядовая работа сотрудников Верхнедонского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна Росрыболовства. А рыбакам следует регулярно обращаться к таблице 19 и правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Там четко написано, какого размера рыбу нельзя ловить. И 500 рублей — это не штраф за нарушение правил рыболовства, а сумма возмещения ущерба природе.
Новость задела рыбаков за живое, они оставили два десятка комментариев.
— В Липецке другую рыбу и не ловят, трофейная рыба редкость в наших водоёмах. Экология природы и построенные плотины сделали своё дело, — написал читатель, подписавшийся Очередная глупость.
— Уберите дома и причалы из охранной зоны, рыбы больше будет, — предложил Однозначно.
— В Астрахань отъездились с новым законом на вывоз 20 кг, неважно в каком виде, — заметил Все для блага трудового народа.
И еще, сирены завтра в 10.43 не завоют. Во время комплексной проверки готовности систем оповещения населения Липецкой области спасатели решили ограничиться перехватом эфирных каналов теле- и радиовещания проверочным сигналом, уличные громкоговорители включать не будут.
— Хм, а ведь в прошлом году была проверка звукового оповещения. Неудовлетворительная. И потом, якобы, всё исправили. И как убедиться? Поверить им на слово? Так они не джентльмены, чтобы им так доверять, — задалась вопросом Ох ты ж, Масленица.
Не известный