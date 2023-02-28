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Президент РФ поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности поручил ведомству держать под контролем российско-украинскую границу и поставить заслон для украинских диверсионных групп.
В частности, он поручил ведомству усилить работу на российско-украинской границе.
"Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - отметил глава государства.
По его словам, за прошедший год выросло количество преступлений, связанных с терроризмом, что, очевидно, связано с попытками киевского режима использовать подобные методы.
Российский лидер заявил, что Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов. В этой связи он поручил эффективно ответить на это, действовать решительно, наступательно, использовать весь арсенал; постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК; развивать региональную систему противодействия терроризму, в том числе в новых регионах; а также выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество и использует для этого сепаратизм, национализм и неонацизм, - передает РИА Новости.
Кроме того, президент призвал ФСБ усилить борьбу с коррупцией, внимательно следить за реализацией гособоронзаказа (ГОЗ) и освоением бюджета, - передает ТАСС.
"Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще вооруженных сил в целом", - подчеркнул он.
Путин также поручил "незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на региональные программы".
По словам президента, в целом вопросам обеспечения экономической безопасности и борьбе с коррупцией следует уделять самое серьезное внимание.
Также глава государства поручил повышать уровень защищенности цифрового пространства России, пресекать попытки нарушить работу коммуникаций.