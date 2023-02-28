Происшествия

сегодня, 16:34

33-летнего липчанина будут судить за кражу главного украшения новогоднего стола

2 679
#кража
1
33-летнего липчанина будут судить за кражу главного украшения новогоднего стола

Пенсионерка под Новый год осталась без телевизора.

Заместитель прокурора Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дел в отношении 33-летнего безработного отца троих детей по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину подозревают в краже телевизора, которая произошла с 30 на 31 декабря 2022 года.

По версии следствия, в период с 19:00 30 декабря до 19:00 31 декабря 33-летний липчанин гостил у знакомого в одной из квартир дома №26 по улице Ушинского. Мужчины долго вместе выпивали — сначала на улице, потом дома. И когда хозяин не выдержал бурных возлияний и уснул, гость заприметил стоящий на тумбе в зале телевизор.

После распития спиртного мужчина ушёл из квартиры не с пустыми руками — он прихватил с собой телевизор марки «Филипс», а он, между прочим, по утверждению героя мультфильма «Простоквашино» почтальона Печкина, является главным украшением новогоднего стола.

Сумма ущерба, по оценкам экспертов, составила 12 406 рублей. К тому же оказалось, что телевизор принадлежал не самому собутыльнику подозреваемого, а пожилой женщине, пенсии которой едва хватает на продукты, лекарства и оплату коммунальных услуг. Так что ранее купленный за 22 000 рублей телевизор для неё огромная потеря.

Подозреваемый на общественном транспорте с телевизором под мышкой добрался до комиссионного магазина на улице Первомайской и продал «Филипс» за 5 000 рублей. Деньги мужчина сразу потратил на продолжение банкета — покупку спиртного.

Но вскоре мужчину настигла расплата: подозреваемый почувствовал себя плохо, и новогоднюю ночь он уже встречал в наркологической больнице. Там он находился до 13 января. А сразу после выписки и окончания всех праздников — 14 января домой к мужчине приехали полицейские и сообщили о том, что его подозревают в краже телевизора. Мужчина отпираться не стал и сразу во всём сознался. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
2 679
#кража
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Умный

31 минуту назад
Преступление века раскрыто!
ответить

Ну тут все просто

46 минут назад
На Деда Мороза надейся, а сам не плошай )))
ответить

Еще в рубрике

Участник «Проверочной закупки» приобрёл по объявлению в интернете винтовку за 18 000 рублей
#оружие #боеприпасы
Участник «Проверочной закупки» приобрёл по объявлению в интернете винтовку за 18 000 рублей

8 минут назад

Происшествия
Погибшая при падении с балкона 8-го этажа женщина находилась в состоянии опьянения
#падение с высоты
Погибшая при падении с балкона 8-го этажа женщина находилась в состоянии опьянения

10 минут назад

Происшествия
Один пьяный угонщик застрял в логу и заснул на заднем сиденье, а другой — заблудился
#угон #автомобиль
3
Один пьяный угонщик застрял в логу и заснул на заднем сиденье, а другой — заблудился

сегодня, 15:14

Происшествия
29-летнего липчанина подозревают в покушении на убийство: на женщину напали с ножом в ванной
#покушение #убийство
3
29-летнего липчанина подозревают в покушении на убийство: на женщину напали с ножом в ванной

сегодня, 14:45

Происшествия
Массовая драка в липецком ТРЦ попала на запись камеры видеонаблюдения
#драка #ТРЦ #охрана
6
Массовая драка в липецком ТРЦ попала на запись камеры видеонаблюдения

сегодня, 14:15

Происшествия
20-летнего липчанина подозревают в двух эпизодах мошенничества - он торговал правами в интернете
#мошенничество
20-летнего липчанина подозревают в двух эпизодах мошенничества - он торговал правами в интернете

сегодня, 13:38

Происшествия