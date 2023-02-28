33-летнего липчанина будут судить за кражу главного украшения новогоднего стола

Пенсионерка под Новый год осталась без телевизора.

Заместитель прокурора Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дел в отношении 33-летнего безработного отца троих детей по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину подозревают в краже телевизора, которая произошла с 30 на 31 декабря 2022 года.



По версии следствия, в период с 19:00 30 декабря до 19:00 31 декабря 33-летний липчанин гостил у знакомого в одной из квартир дома №26 по улице Ушинского. Мужчины долго вместе выпивали — сначала на улице, потом дома. И когда хозяин не выдержал бурных возлияний и уснул, гость заприметил стоящий на тумбе в зале телевизор.



После распития спиртного мужчина ушёл из квартиры не с пустыми руками — он прихватил с собой телевизор марки «Филипс», а он, между прочим, по утверждению героя мультфильма «Простоквашино» почтальона Печкина, является главным украшением новогоднего стола.



Сумма ущерба, по оценкам экспертов, составила 12 406 рублей. К тому же оказалось, что телевизор принадлежал не самому собутыльнику подозреваемого, а пожилой женщине, пенсии которой едва хватает на продукты, лекарства и оплату коммунальных услуг. Так что ранее купленный за 22 000 рублей телевизор для неё огромная потеря.



Подозреваемый на общественном транспорте с телевизором под мышкой добрался до комиссионного магазина на улице Первомайской и продал «Филипс» за 5 000 рублей. Деньги мужчина сразу потратил на продолжение банкета — покупку спиртного.



Но вскоре мужчину настигла расплата: подозреваемый почувствовал себя плохо, и новогоднюю ночь он уже встречал в наркологической больнице. Там он находился до 13 января. А сразу после выписки и окончания всех праздников — 14 января домой к мужчине приехали полицейские и сообщили о том, что его подозревают в краже телевизора. Мужчина отпираться не стал и сразу во всём сознался. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.