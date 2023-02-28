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В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту

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#жесткая посадка #вертолет

Под Мурманском разбился вертолет Ми-8, на борту которого находилось 9 человек. Вертолет выполнял гражданский рейс. Причиной происшествия могли стать плохие метеоусловия.

В 15:01 (мск) в ОДС ГУ МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, следовавшего рейсом село Краснощелье — село Ловозеро, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

По предварительной информации, на борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа.

Спасатели и волонтеры прибыли на место происшествия.

Уточняется, что жертв нет. Сейчас пассажиров на снегоходах доставили в село Ловозеро.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Пострадавшие пассажир и пилот вертолета госпитализированы, - передает ТАСС.
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#жесткая посадка #вертолет

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