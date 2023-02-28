сегодня, 16:14
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
Под Мурманском разбился вертолет Ми-8, на борту которого находилось 9 человек. Вертолет выполнял гражданский рейс. Причиной происшествия могли стать плохие метеоусловия.
По предварительной информации, на борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа.
Спасатели и волонтеры прибыли на место происшествия.
Уточняется, что жертв нет. Сейчас пассажиров на снегоходах доставили в село Ловозеро.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Пострадавшие пассажир и пилот вертолета госпитализированы, - передает ТАСС.