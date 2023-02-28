В России

46 минут назад

В Госдуме принят закон об освобождении мобилизованных от пеней за неуплату услуг ЖКХ

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#мобилизованные #пени

Отмечается, что все участники специальной военной операции (СВО) независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, должны быть уравнены в социальных гарантиях, отмечают авторы инициативы.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, отменяющий пени за неоплату услуг ЖКХ мобилизованными и членами их семей. Уточняется, что поправки вносятся в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", - говорится на сайте Госдумы.

"Их суть заключается в том, что все участники специальной военной операции независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, должны быть уравнены в социальных гарантиях. И это касается не только платежей по пеням", — пояснил суть поправок их соавтор, член Комитета по обороне Андрей Гурулев.

Отмечается, что на выстраивание единой социальной политики в отношении военнослужащих обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе недавнего послания Федеральному Собранию, - подчеркнул депутат.
78
#мобилизованные #пени

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