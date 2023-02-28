46 минут назад
В Госдуме принят закон об освобождении мобилизованных от пеней за неуплату услуг ЖКХ
Отмечается, что все участники специальной военной операции (СВО) независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, должны быть уравнены в социальных гарантиях, отмечают авторы инициативы.
"Их суть заключается в том, что все участники специальной военной операции независимо от того, являются ли они мобилизованными, контрактниками или добровольцами, должны быть уравнены в социальных гарантиях. И это касается не только платежей по пеням", — пояснил суть поправок их соавтор, член Комитета по обороне Андрей Гурулев.
Отмечается, что на выстраивание единой социальной политики в отношении военнослужащих обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе недавнего послания Федеральному Собранию, - подчеркнул депутат.