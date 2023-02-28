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Губернатор Подмосковья заявил об отсутствии повреждений после падения беспилотника в Коломне

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#падение беспилотника
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Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в Коломне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городском округе Коломна.

Беспилотный летательный аппарат упал в городском округе Коломна. Это произошло вблизи деревни Губастово, - написал в своем Телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает.

О падении беспилотника в Подмосковье стало известно ранее 28 февраля из СМИ. В телеграм-каналах сообщалось, что дрон нашли в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции рядом с объектом "Газпрома". На место выехали сапёры и экстренные службы.
236
#падение беспилотника
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