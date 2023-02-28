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42 минуты назад
В Госдуме планируют принять закон о статусе апартаментов до конца 2023 года
На протяжении последних лет власти пытаются урегулировать статус апартаментов.
Законопроект, определяющий статус апартаментов, планируется принять до конца года, - рассказал "Интерфаксу" депутат Госдумы Владимир Ресин.
"В этом году мы планируем разобраться с вопросом апартаментов. Хочу сразу сказать: маловероятно, что апартаменты приравняют к жилью, это сегодня лишь вид коммерческой недвижимости и только", - заявил он.
По его словам, исполнительные власти и законодатели создавали условия, чтобы строительство жилья было комплексным и включало в себя всю необходимую коммунальную и социальную инфраструктуру, и апартаменты чаще всего не проходят по этим критериям.
"Речь сегодня идет лишь о том, присваивать ли им особый статус как составляющей части комфортной городской среды или нет. Замечу, что единого мнения у законодателей так и не сложилось. Никто не хочет расстраивать собственников, которые купили апартаменты в надежде на признание их полноценным жильем, но, боюсь, оправдать их ожидания в полной мере не выйдет", - отметил депутат.
В настоящее время апартаменты относятся к статусу нежилых помещений. Такие объекты оцениваются на 10-15% дешевле аналогичных квартир.
Премьер-министр Михаил Мишустин в 2020 году и в 2021 году поручал разобраться со статусом апартаментов.
Главными отличиями апартаментов от квартиры являются признание первых нежилыми помещениями, непригодными для удовлетворения бытовых нужд, а также наиболее высокая стоимость обслуживания апартаментов, - поясняют эксперты.
"В этом году мы планируем разобраться с вопросом апартаментов. Хочу сразу сказать: маловероятно, что апартаменты приравняют к жилью, это сегодня лишь вид коммерческой недвижимости и только", - заявил он.
По его словам, исполнительные власти и законодатели создавали условия, чтобы строительство жилья было комплексным и включало в себя всю необходимую коммунальную и социальную инфраструктуру, и апартаменты чаще всего не проходят по этим критериям.
"Речь сегодня идет лишь о том, присваивать ли им особый статус как составляющей части комфортной городской среды или нет. Замечу, что единого мнения у законодателей так и не сложилось. Никто не хочет расстраивать собственников, которые купили апартаменты в надежде на признание их полноценным жильем, но, боюсь, оправдать их ожидания в полной мере не выйдет", - отметил депутат.
В настоящее время апартаменты относятся к статусу нежилых помещений. Такие объекты оцениваются на 10-15% дешевле аналогичных квартир.
Премьер-министр Михаил Мишустин в 2020 году и в 2021 году поручал разобраться со статусом апартаментов.
Главными отличиями апартаментов от квартиры являются признание первых нежилыми помещениями, непригодными для удовлетворения бытовых нужд, а также наиболее высокая стоимость обслуживания апартаментов, - поясняют эксперты.