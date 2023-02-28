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Индийский производитель алкоголя The Officer's Choice выйдет на российский рынок

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#виски #алкоголь

Индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD) выйдет на российский рынок

Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) выйдет на российский рынок. Эксклюзивным дистрибутором двух брендов компании стала Алкогольная сибирская группа (АСГ), претендуя на долю рынка, которая освободилась после ухода части западных марок. Удорожание поставок по параллельному импорту может расширить ниши для новых брендов, но их продвижение потребует серьезных инвестиций и нескольких лет.

АСГ договорилась об эксклюзивной дистрибуции в России виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve индийской Allied Blenders & Distillers, - рассказали "Ъ" в АСГ.

Российская компания известна производством таких водочных алкогольных брендов, как "Пять озер" и "Хаски".

Поставки начались в феврале. Индия производит 60% мирового объема виски, но в России напитки из страны пока не представлены.

После ухода ряда зарубежных брендов с российского рынка АСГ намерена занять нишу в 25% в ценовой категории от 900 рублей до 1,2 тыс. рублей за бутылку виски. Компания также начала заниматься распространением в РФ виски и рома индийской ADS Distilleries. В общей сложности АСГ собирается продать на рынке свыше 2 млн бутылок всех индийских брендов по итогам текущего года.
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#виски #алкоголь

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