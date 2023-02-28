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20-летнего липчанина подозревают в двух эпизодах мошенничества - он торговал правами в интернете

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#мошенничество
20-летнего липчанина подозревают в двух эпизодах мошенничества - он торговал правами в интернете

За водительские права потерпевшие заплатили 148 400 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Добринскому району по подозрению в двух эпизодах мошенничества задержан неработающий и ранее судимый за мошенничество 20-летний липчанин.

Как сообщает пресс-служба полиции, двое 18-летних жителей Добринского района увидели в интернете информацию с предложением помощи в получении водительского удостоверения за вознаграждение.

«Подозреваемый убеждал жителей Добринского района в том, что он может помочь с получением прав, за обещанные удостоверения молодые люди платили наличными, а также переводили деньги на банковский счет через мобильное приложение. После получения денег подозреваемый прерывал связь со своими клиентами», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила 148 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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#мошенничество

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