20-летнего липчанина подозревают в двух эпизодах мошенничества - он торговал правами в интернете

За водительские права потерпевшие заплатили 148 400 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Добринскому району по подозрению в двух эпизодах мошенничества задержан неработающий и ранее судимый за мошенничество 20-летний липчанин.



Как сообщает пресс-служба полиции, двое 18-летних жителей Добринского района увидели в интернете информацию с предложением помощи в получении водительского удостоверения за вознаграждение.



«Подозреваемый убеждал жителей Добринского района в том, что он может помочь с получением прав, за обещанные удостоверения молодые люди платили наличными, а также переводили деньги на банковский счет через мобильное приложение. После получения денег подозреваемый прерывал связь со своими клиентами», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила 148 400 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.