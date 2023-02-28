Происшествия

сегодня, 13:21

Дело о попавшей на видео краже в бане отправлено в суд

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#кража #баня
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Подозревают таксиста.

Заместитель прокурора Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 58-летнего водителя такси, которого подозревают в краже из банного комплекса.

Напомним, 26 ноября прошлого года в период с 19:00 до 20:00 в банном комплексе по улице Ковалева у посетителя украли мобильный телефон «Ксиоми Редми 9С», 8 000 рублей и две банковские карты, которые находились в чехле телефона. Общий ущерб был оценён в 15 654 рубля.

Потерпевший рассказал, что с 15:00 отдыхал в бане с женой и её родственником, а вечером компания стала собираться домой и мужчина вызвал два такси со своего сотового телефона. Вызвав такси, мужчина машинально положил телефон на стеллаж в предбаннике-курилке и вернулся в зал. А когда посетители бани стали собираться домой — телефон пропал. Они стали перезванивать с чужого телефона - номер уже был не абонент.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в банном комплексе была установлена система видеонаблюдения, и кража попала на запись камеры. Сотрудники отдела полиции №5 быстро нашли предполагаемого преступника, которым оказался таксист.

По версии следствия, примерно в 19:29 через незакрытую дверь подозреваемый беспрепятственно зашел в баню, украл деньги и телефон и быстро вышел из помещения. Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.

Подозреваемый вину признаёт и раскаивается.

Теперь уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» передано в суд. Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража #баня
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