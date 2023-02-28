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Новые землетрясения зафиксированы в Турции и Средней Азии

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#землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в турецкой Малатье, на востоке Турции.

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в провинции Малатья на востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Ешилюрт в Малатье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что землетрясение в 05.18 (совпадает с мск) было зарегистрировано на глубине 7 километров, - передает РИА Новости.

Вслед за этим были зафиксированы толчки магнитудой 4,5 на границе Киргизии и Китая, - передает Bfm.ru.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Движение земной коры произошло в малонаселенной местности.

Через несколько часов землетрясение магнитудой 5 произошло на востоке Таджикистана. Эпицентр находился в Горно-Бадахшанской автономной области. Там также не отмечены разрушения или пострадавшие.

В Душанбе землетрясение не ощущалось.

Накануне в Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, - сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение зафиксировано в 01.26 по времени UTC (04.26 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
189
#землетрясение в Турции

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