Бизнес

сегодня, 13:11

Сбер организовал отдых для детей из приграничных территорий

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Свыше 500 детей из приграничных территорий отдохнули с весны прошлого года благодаря социальным инициативам Сбера.

В знаменитом лагере «Артек», начиная с новогодних каникул и до середины февраля, отдохнули 66 ребят из Белгородской и Курской областей.  Ребята участвовали в разнообразных играх, конкурсах и гуляньях. Они делали руками рождественские подарки, участвовали в ярмарке затей «ДеТворРа», командных спортивно-туристических соревнованиях «Игры отважных», телемосте «Артек — Белокуриха», музыкальной гостиной «Рождественские встречи». Дети также посетили тематический парк «Дримвуд», расположенный на территории санаторно-курортного комплекса «Мрия».

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанка:
«Для нас очень важно поддержать семьи с детьми, которые проживают на приграничных территориях, поэтому мы решили сделать для них новогодний подарок — организовать для ребят яркий насыщенный отдых в Артеке — одном из лучших детских лагерей страны. В основе философии корпоративной культуры Сбера всегда стоит внимание к людям и забота о них, поэтому в нынешних условиях мы уделяем особое внимание подрастающему поколению.  В следующем году мы расширим поддержку и количество социальных акций для детей из приграничных территорий».

Также Сбер для 198 детей из приграничных территорий организовал увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу, Москве и Казани. Ледовые шоу, спектакли, ёлки, посещение «Союзмультпарка», студии «Союзмульфильм», «Москвариума», Эрмитажа, путешествие на «Новогоднем экспрессе» и даже новогодний бал — это далеко не весь список того, где удалось побывать детям. В Казани, помимо развлекательных мероприятий — посещения океанариума, экскурсий и квестов, — в программу был включён тематический ужин в национальной деревне «Туган Авылым».

Все расходы по организации новогодних каникул для детей Сбербанк взял на себя.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:
«Активности в Артеке и крупных городах страны — это часть системной работы, которую Сбер начал проводить с весны прошлого года для детей, проживающих в приграничных территориях. Мы организовали ряд выездных мероприятий. Более 270 детей смогли отдохнуть в Подмосковье, посетить лагерь «Проектоград», познакомиться с работой нашего центрального офиса и Лаборатории робототехники. Сбер – это одна большая команда и мы стараемся делать все возможное, чтобы помогать семьям коллег, которые сегодня продолжают работать в непростых условиях».

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