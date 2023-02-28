РСПП

14 минут назад

На площадке РСПП состоялась очередная встреча участников HR-клуба

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#HR-клуб
На площадке РСПП состоялась очередная встреча участников HR-клуба

На площадке Липецкого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся очередной бизнес-завтрак, который проходил в онлайн – формате и собрал более 45 участников. 

Встречу вступительным словом открыла Ольга Митрохина –   заместитель председателя правления - исполнительный директор «СППЛО», которая отметила, что сегодня геополитическая и экономическая реальность развивается по непредсказуемому сценарию, и это обязательно отразится на рынке труда.  В текущей ситуации предпринимателям необходимо владеть  прогнозами, что может ожидать бизнес, HR.

Что сегодня происходит на рынке труда в России и произойдет в ближайшей перспективе? Что  происходит в Липецкой области с кандидатами: социально демографический портрет кандидатов, топ позиций по вакансиям и резюме и многое другое. Для получения ответов на все эти вопросы был приглашен опытный и компетентный спикер, эксперт, менеджер продукта «Аналитика» hh.ru - Наталья Воротникова, которая осветила сверхновый рынок труда, его аналитику и прогнозы.

Наталья Воротникова рассказала об экономических факторах, демографии, как текущие условия отразились на рынке труда и какие риски видны уже сейчас. Подробно остановилась на динамике резюме и вакансий, а также на портрете соискателей и уровне конкуренции как в России в целом, так и в Липецкой области.

Участники встречи отметили важность и полезность заданной тематики.

Опытные специалисты hh.ru провели опрос среди участников HR-клуба, который затронул актуальные вопросы рынка труда в текущих условиях, а также аспекты подбора и найма персонала.

Подводя итоги встречи, Ольга Митрохина отметила, что компаниям постоянно приходится адаптироваться к новой реальности на рынке труда с её дефицитом кадров и высокой конкуренцией за персонал.           

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#HR-клуб

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