Сирены в Липецке завтра не зазвучат

Пройдёт только плановое замещение теле- и радиоэфира, уличные громкоговорители включать не будут.

Напомним, 1 марта пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения Липецкой области. Эта проверка призвана обеспечить готовность системы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и поможет убедиться в ее работоспособности. Добавим, что 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны.



В среду, 1 марта в 10:43 будет осуществлен перехват эфирных каналов теле- и радиовещания проверочным сигналом, уличные громкоговорители включать не будут. По данным УГПСС Липецкой области, проверка будет длиться 150 секунд.



«Звуковые сигналы по уличным громкоговорителям подаваться не будут, однако проверить работоспособность системы это не помешает», - отмечают в ГУ МЧС России по Липецкой области.





