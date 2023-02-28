Общество

34 минуты назад

За долг по алиментам в 40 000 рублей ельчанин получил полгода исправительных работ

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#дети #алименты
За долг по алиментам в 40 000 рублей ельчанин получил полгода исправительных работ
Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 27 мая по 30 сентября 2022 года мужчина, который уже был подвергнут административному наказанию за неуплату алиментов, не выплачивал средства на содержание 13-летней дочери. При этом он создавал видимость уплаты алиментов, перечислив две незначительные суммы.

В результате образовалась задолженность свыше 40 тысяч рублей. Приговором суда мужчине назначено 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
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#дети #алименты

Комментарии (2)

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Гость

25 минут назад
А причём тут государство ?
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ваха

27 минут назад
Совсем озверели уже за 40.000
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