За долг по алиментам в 40 000 рублей ельчанин получил полгода исправительных работ

Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенная неоднократно».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 27 мая по 30 сентября 2022 года мужчина, который уже был подвергнут административному наказанию за неуплату алиментов, не выплачивал средства на содержание 13-летней дочери. При этом он создавал видимость уплаты алиментов, перечислив две незначительные суммы.



В результате образовалась задолженность свыше 40 тысяч рублей. Приговором суда мужчине назначено 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

