Ловись рыбка, но только большая: каждые выходные на нарушениях правил рыболовства попадаются около 10 человек

Каждые выходные за нарушение правил рыболовства составляют около 10 протоколов.

В редакцию GOROD48 рыбаки прислали видео с комментарием: «25 февраля, Матырское водохранилище. Придётся заплатить штраф в 500 рублей за каждую голову. Раньше такого не было!».На видео — рядовая работа Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.- Мы постоянно выявляем нарушителей, в акватории водохранилища обычно дежурят один-два инспектора, - рассказали GOROD48 в Верхнедонском отделе рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства. - Определение рыбы «по глазам», о котором ведётся речь — это старый дедовский метод (густера - большой глаз смотрит на рыбака, у леща глаз небольшой и смотрит вниз), но на самом деле, окончательные выводы о видовой принадлежности всегда делает эксперт-ихтиолог по нашему официальному запросу. 500 рублей — это не штраф за нарушение правил рыболовства, а сумма возмещения ущерба природе. Рыбакам следует регулярно обращаться к таблице 19 и правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Для каждого наименования водных биоресурсов установлена минимальная длина: например, нельзя ловить головля меньше 28 сантиметров, леща — меньше 24 сантиметров. Все рыбаки должны это знать. Если поймали 10-сантиметрового малька или рыбку в 20 сантиметров — вы обязаны её выпустить. Иначе инспектор рыбу изымает и составляет протокол о нарушении правил рыболовства, если рыба живая — её выпускают, и считается, что ущерб предотвращён, если рыба уже не жизнеспособна — составляется иск о возмещении ущерба природе плюс штраф за нарушение. Минимальный размер такого штрафа за первое нарушение — 2 000 рублей, но оплатить его в 20-дневный срок можно с 50% скидкой, то есть это 1 000 рублей. Густера и лещи похожи, но для первого вида минимальный размер не установлен, поэтому инспекторы сначала распределяют их на кучки. Каждые выходные за нарушение правил рыболовства составляют около 10 протоколов. Длинные февральские выходные не стали исключением. Правила рыболовства надо читать! Помимо минимального размера, есть и ограничение по нормам вылова — не более 5 килограммов в день на человека.В ходе одного из последних совместных рейдов сотрудников управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства и управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области в акватории Матырского водохранилища (этот рейд прошёл 17 февраля) в отношении рыбаков было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.Нанесённый природе ущерб составил 15 750 рублей, а предотвращенный ущерб – 54 575 рублей. Было арестовано 19 орудий лова.