В России

17 минут назад

В Бурятии предотвратили массовую драку с участием подростков

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#массовая драка #подростки

Прохожие заметили около одного из торгово-развлекательных центров города толпу подростков и сообщили об этом в полицию. В дежурную часть поступило сообщение о том, что возле одного из торговых центров города собрались подростки с целью массовой драки.

Сотрудники МВД по Бурятии накануне предотвратили массовую драку с участием подростков возле ТЦ "Форум" в Улан-Удэ, - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в одном из местных пабликов появилось видео, на котором видно, что возле ТЦ "Форум" собралось большое количество подростков. В комментарии к видео говорится, что они относятся к "ЧВК Рёдан" – субкультуре, в которой "просто любят комиксы, гулять и избивать за спортивный костюм", а также что подростки собрались на "забив", в котором должно было принять участие в общей сложности 80 человек. Однако информация о массовой драке была вовремя передана в полицию.

"Сотрудниками полиции нарушения общественного порядка не допущено. В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Тем временем в Госдуме уже взяли под контроль ситуацию вокруг массовых задержаний подростков из так называемой "ЧВК Рëдан" в городах России.
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#массовая драка #подростки

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