Коронавирус

27 минут назад

За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 больше людей, чем заболели

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 больше людей, чем заболели

В регионе выявили 103 случая COVID-19, а выздоровели 118 человек.

В Липецкой области за сутки от COVID-19 погиб один человек, госпитализировали 38 человек. Для сравнения: 28 февраля 2022 года были выявлены 798 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 179 098 случаев COVID-19, выздоровели 173 967 человек, умерли 3 956 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 373 случая COVID-19, в Рязанской области — 95, в Курской и Тамбовской областях — по 57, в Тульской области — 53, в Орловской области — 50. В отличие от Липецкой области в этих регионах за сутки никто не умер.

В России за сутки выявили 9 753 случая COVID-19, госпитализировали 2 053 человека, выздоровели 14 365 человек, умерли 35 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 272 470 случаев COVID-19, выздоровели 21 614 852 человека, умерли 396 100 человек.
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#коронавирус

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