В МЧС сообщили о взломе серверов радиостанций и телеканалов

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о новом взломе эфира радиостанций и телеканалов в нескольких населенных пунктах страны. Взломщики пустили в эфир запись с предупреждением о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе.





Ведомство отмечает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.



Ранее ложное сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Тульской области. Канал "Осторожно, новости" сообщал, что аналогичные сообщения прозвучали в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде и Саратове, а также в нескольких городах Подмосковья. По данным Телеграм-канала SHOT, объявление содержало предупреждение об угрозе ракетного удара.



На прошлой неделе аналогичное объявление также прозвучало в некоторых городах России на взломанных FM-радиостанциях, входящих в холдинг "Газпром медиа". Позже власти и МЧС сообщили, что сообщение является фейком, угрозы атаки не существовало. В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, - сообщает МЧС России в своем официальном Телеграм-канале Ведомство отмечает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.Ранее ложное сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Тульской области. Канал "Осторожно, новости" сообщал, что аналогичные сообщения прозвучали в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде и Саратове, а также в нескольких городах Подмосковья. По данным Телеграм-канала SHOT, объявление содержало предупреждение об угрозе ракетного удара.На прошлой неделе аналогичное объявление также прозвучало в некоторых городах России на взломанных FM-радиостанциях, входящих в холдинг "Газпром медиа". Позже власти и МЧС сообщили, что сообщение является фейком, угрозы атаки не существовало.