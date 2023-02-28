В России

53 минуты назад

В МЧС сообщили о взломе серверов радиостанций и телеканалов

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#взлом #воздушная тревога #фейк

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о новом взломе эфира радиостанций и телеканалов в нескольких населенных пунктах страны. Взломщики пустили в эфир запись с предупреждением о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе.

В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, - сообщает МЧС России в своем официальном Телеграм-канале.

Ведомство отмечает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.

Ранее ложное сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Тульской области. Канал "Осторожно, новости" сообщал, что аналогичные сообщения прозвучали в Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде и Саратове, а также в нескольких городах Подмосковья. По данным Телеграм-канала SHOT, объявление содержало предупреждение об угрозе ракетного удара.

На прошлой неделе аналогичное объявление также прозвучало в некоторых городах России на взломанных FM-радиостанциях, входящих в холдинг "Газпром медиа". Позже власти и МЧС сообщили, что сообщение является фейком, угрозы атаки не существовало.
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#взлом #воздушная тревога #фейк

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