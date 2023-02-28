Происшествия

57 минут назад

Пьяный мужчина угнал машину у жены собутыльника — теперь год и 10 месяцев он проведёт в колонии

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#угон #пьяная езда
Пьяный мужчина угнал машину у жены собутыльника — теперь год и 10 месяцев он проведёт в колонии

Прежде чем угнать машину, он пил в селе Бабарыкино с двумя знакомыми самогон.

Становлянский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю деревни Плоты, ранее судимому за угон и уже трижды — за вождение в нетрезвом виде.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина совершил угон, а также снова управлял автомобилем в состоянии опьянения. 17 апреля 2022 года в селе Бабарыкино пьяный мужчина без ведома хозяйки взял ключи от её автомобиля «Лада Гранта 219060» и поехал на нём в посёлок Светлый, но там на улице Полевой он был остановлен сотрудниками ДПС. При этом оказалось, что мужчина с 2016 года имел несколько непогашенных судимостей: так, 14 июля 2021 года его осудили за угон, 8 ноября 2018 — за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина в суде вину признал и отказался от дачи показаний. Но в ходе следствия он рассказывал, что прежде чем сесть пьяным за руль и угнать машину, пил в селе Бабарыкино с двумя знакомыми самогон, а потом вспомнил, что ему нужно домой, чтобы покормить собаку. В какой-то момент товарищ дал ему ключи от якобы от своего автомобиля и предложил на нём съездить домой. Но оказалось, что машина принадлежит не ему, а его жене.

Инспектор ДПС остановил водителя уже со словами, что им поступил сообщение об угоне автомобиля. Тут же он прошёл и освидетельствование на алкотекторе, который показал состояние опьянения.

В результате мужчину признали виновным в угоне и вождении в пьяном виде. Путём сложения наказаний мужчину приговорили за эти два преступления к 1 году 4 месяцам лишения свободы и лишению водительских прав на 3 года, а с присоединением ранее назначенных условных наказаний окончательно мужчину приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишению водительских прав на 3 года.
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#угон #пьяная езда

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