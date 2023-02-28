16-летняя девушка пострадала в столкновении «Нивы» и «Форда»

За сутки ГИБДД зарегистрировало три аварии с пострадавшими. Все они произошли в Липецке





Как сообщает областное управление ГИБДД, 27 февраля в Липецке днем на улице Моршанской столкнулись автомобили «Нива» под управлением 32-летнего водителя и «Форд» с 46-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 16-летняя пассажирка «Нивы», девушка госпитализирована.



На улице Краснознаменной столкнулись «Форд» под управлением 33-летнего водителя и «Лада Гранта» 45-летнего водителя. В столкновении пострадала 28-летняя пассажирка «Гранты».



На площади Плеханова автобус под управлением 48-летней женщины наехал на 53-летнюю горожанку. Пострадавшая госпитализирована.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще девять аварий, они обошлись без пострадавших.



