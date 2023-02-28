Происшествия

сегодня, 10:33

16-летняя девушка пострадала в столкновении «Нивы» и «Форда»

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#авария #ДТП
16-летняя девушка пострадала в столкновении «Нивы» и «Форда»

За сутки ГИБДД зарегистрировало три аварии с пострадавшими. Все они произошли в Липецке

Как сообщает областное управление ГИБДД, 27 февраля в Липецке днем на улице Моршанской столкнулись автомобили «Нива» под управлением 32-летнего водителя и «Форд» с 46-летним мужчиной за рулем. В аварии получила травмы 16-летняя пассажирка «Нивы», девушка госпитализирована. 

На улице Краснознаменной столкнулись «Форд» под управлением 33-летнего водителя и «Лада Гранта» 45-летнего водителя. В столкновении пострадала 28-летняя пассажирка «Гранты».

На площади Плеханова автобус под управлением 48-летней женщины наехал на 53-летнюю горожанку. Пострадавшая госпитализирована. 

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще девять аварий, они обошлись без пострадавших.

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#авария #ДТП

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