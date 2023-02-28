Происшествия

сегодня, 10:34

Липчан просят не верить сегодня сигналам об объявлении воздушной тревоги

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#МЧС #система оповещения
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Липчан просят не верить сегодня сигналам об объявлении воздушной тревоги

В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов на территории региона сегодня может прозвучать информация об объявлении воздушной тревоги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов на территории региона сегодня может прозвучать информация об объявлении воздушной тревоги. Один факт взлома уже произошёл.

«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», - отмечают в главном управлении МЧС России по Липецкой области и напоминают, что комплексная проверка готовности систем оповещения населения Липецкой области пройдёт по плану: завтра, 1 марта в 10:43.

Завтра кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители с доведением проверочного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Также планируется перехват эфирных каналов теле и радиовещания проверочным сигналом. По данным УГПСС Липецкой области, проверка будет длиться 150 секунд.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - объяснили в МЧС и призвали 1 марта сохранять спокойствие, так как тренировка плановая.
4 1107
#МЧС #система оповещения
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Комментарии (4)

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6 минут назад
За вывешенные на подъездах сообщения с информацией о том, что наши убежища это подвалы наших домов, низкий поклон, сами никогда не догадались бы. Правда, свет в них так и не появился, очевидно, в целях светомаскировки. Ещё бы вот знать места расположения ближайших громкоговорителей. "Город 48" публикует информацию о угрозе реальной атаки, граждане бегом собираются вокруг громкоговорителя, чтобы точно уж сигнал услышать. После сигнала бросаются обратно к домам, чтобы укрыться в подвалах. Просто и эффективно.
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ооо

20 минут назад
У нас и сегодня ничего не слышно и завтра, скорее всего, ничего не услышим
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Лаврентий Павлович

40 минут назад
Черт знает что! Порядка нет. Пора возвращаться.
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Надежда

42 минуты назад
Даже не брякныло, тишина
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