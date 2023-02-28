сегодня, 10:34
Липчан просят не верить сегодня сигналам об объявлении воздушной тревоги
В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов на территории региона сегодня может прозвучать информация об объявлении воздушной тревоги.
«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», - отмечают в главном управлении МЧС России по Липецкой области и напоминают, что комплексная проверка готовности систем оповещения населения Липецкой области пройдёт по плану: завтра, 1 марта в 10:43.
Завтра кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители с доведением проверочного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Также планируется перехват эфирных каналов теле и радиовещания проверочным сигналом. По данным УГПСС Липецкой области, проверка будет длиться 150 секунд.
«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - объяснили в МЧС и призвали 1 марта сохранять спокойствие, так как тренировка плановая.
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Надежда