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В Госдуме предлагают ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами
Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, перемещение на поездах дальнего следования со скидкой в 55%.
По данным Минтруда, которые привел депутат, число детей с инвалидностью на конец 2022 года составляло 725 тысяч.
Выступая с предложением, депутат заявил, что при этом на данный момент в РФ нет единой федеральной льготы при оплате транспортного налога для данной категории граждан, - передает RT на русском.
Он пояснил, что на региональном уровне некоторые субъекты приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога. В ряде регионов данные транспортные средства освобождены от налогообложения при условии, что мощность двигателя не превышает определённый показатель и т. п.
По его словам, для семей с детьми-инвалидами наличие личного автомобиля жизненно необходимо в связи с невозможностью или неудобством перевозки таких детей на общественном транспорте.
"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства", - говорится в письме.