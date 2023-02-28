Происшествия

30 минут назад

Из-за пожара в 15-м микрорайоне эвакуировали 10 жильцов девятиэтажки

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#пожар
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Из-за пожара в 15-м микрорайоне эвакуировали 10 жильцов девятиэтажки

При пожаре пострадали два человека.

Накануне вечером в Липецке на улице 15 микрорайон вспыхнул пожар в девятиэтажном многоквартирном доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём была повреждена внутренняя отделка комнаты и коридора на площади 15 квадратных метров.

На тушение огня выезжали несколько пожарных отделений. При пожаре пострадали два человека, 10 жильцов были эвакуированы.

В селе Малинино Хлевенского района на улице Нижняя горела надворная деревянная постройка площадью 18 квадратных метров. 

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Огнём были повреждены кровля и потолочное перекрытие на площади 5 квадратных метров. 
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#пожар
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