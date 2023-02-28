Из-за пожара в 15-м микрорайоне эвакуировали 10 жильцов девятиэтажки

При пожаре пострадали два человека.













Огнём были повреждены кровля и потолочное перекрытие на площади 5 квадратных метров.

Огнём были повреждены кровля и потолочное перекрытие на площади 5 квадратных метров.

Накануне вечером в Липецке на улице 15 микрорайон вспыхнул пожар в девятиэтажном многоквартирном доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём была повреждена внутренняя отделка комнаты и коридора на площади 15 квадратных метров.На тушение огня выезжали несколько пожарных отделений. При пожаре пострадали два человека, 10 жильцов были эвакуированы.В селе Малинино Хлевенского района на улице Нижняя горела надворная деревянная постройка площадью 18 квадратных метров.