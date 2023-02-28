Сегодня в Липецке: последний день зимы, «Учитель года» и где найти работу?

Рассказываем всё самое главное про последний день уходящей зимы.

Февраль прощается теплом

Напоследок февраль подарит нам очередной тёплый для этого времени года денёк. На улице будет от 0 до -2 градусов. Осадков вновь не обещают – ни в виде снега, ни снега вперемешку с дождём. Весна приходит ласково и незаметно.







Большое отключение: без воды даже зоопарк

Десятки улиц в разных районах города сегодня с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды. Речь идёт о домах на улице Карла Маркса, 2, 2а, 5, 7, 25, 25а, 27, 27 к.1, 27а, 30, 31, 31/2; улице Первомайской, 2; на проспекте Победы, 53; площади Петра Великого, 1,7; площади Революции, 9, 10; улице Тельмана, 88.







Временные неудобства придут и в частный сектор в районах Карьера и посёлка Тракторостроителей. Без воды останутся улицы (в алфавитном порядке): Вавилова, Ватутина, Гранитная, 2-я Гранитная, Докучаева, Железнодорожная, Зелёная, Ильича, Краснодонская, Коротевича, Лобачевского, переулок Линейный, улицы Матросова, переулки Моторный, 2-й Моторный, улицы Новокарьерная, Новосёлов, О.Кошевого, Панфилова, Партизанская, Севастопольская, Спартака, С.Ковалевской, Социалистическая, переулок Сосновый, улица Спортивная, переулки 1-м Театральный, 2-м Театральный, улицы Тельмана, Украинская, Урицкого, Ф.Лузана, Целинная, Цимлянская, проезд Шишкина.

Без воды останется также Липецкий зоопарк (ул. К.аркса, владение,9), что вызывает некоторое беспокойство за братьев наших меньших.

Отключения света

Ремонтные работы будет проводить и «Липецкэнерго», из-за чего с 09:00 до 16:00 останутся без света дома на улице Фабричной, 5, 11а, 45.







На час дольше – до 17:00 продлится отключение на улице Механизаторов, 27; Ленина, 15, 15а; Пролетарской, 1; в переулке Чернигорском, 7. Так же с 9:00 до 17:00 обесточат улицы Авиационную, Бескрайнюю, Зегеля, Интернациональную, переулок Львовский, улицы Пестеля, Полетаева, Тюленина, переулок Хвойный и посёлок Заречье.

Пробки

С раннего утра в Липецке начинаются проблемы с движением. Да, мы не Москва, но заторы для нас – привычное дело. И на работу опоздать очень даже просто. Поэтому мы советуем не полениться, а уделить перед выездом пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или похожих приложений, чтобы выбрать оптимальный и наиболее быстрый маршрут.



Учитель года

Сегодня мы узнаем имя лучшего педагога Липецка. Финал городского конкурса «Учитель года» пройдёт в гимназии №59 «Перспектива» (проезд Сержанта Кувшинова, 8) с 9:00.

За победу поборются пять педагогов: Екатерина Ахонен (гимназия №12, учитель физики и математики), Ольга Мазурова (школа №77, русский язык и литература), Ирина Медведева (школа №26, физика), Анна Проскурина (школа №47 иностранный язык), Анна Сизова (школа 29, английский язык), Лилит Чахоян (школа 34, английский язык).







В прошлом году победительницей конкурса стала учитель химии и биологии школы гимназии №59 Зоя Манаенкова.

Приёмы у начальства

Сразу два вице-мэра Липецка сегодня проведут приёмы граждан. В здании администрации Липецка (пл. Театральная, 1) в кабинете №102 в 14:00 с липчанами в течение часа пообщается курирующая социальную сферу Анна Шамаева, а в 15:00 – первый заместитель мэра Вадим Негробов, отвечающий за строительство, ЖКХ, дорожное хозяйство.



Вадим Негробов



Мастер-классы по рукоделию

Зиму принято коротать рукоделием. Если так, что у вас остался последний день, чтобы зимой разнообразить своё мастерство.

В Музее современной скульптуры, известном также, как мастерская народного художника России Юрия Гришко (ул. Студёновская, 39б) сегодня состоятся два мастер-класса.

В 14:00 художник-преподаватель лауреат художественных конкурсов Яна Ищенко научит изготовлению традиционной русской свистульки в виде барашка. На уроке так же объяснят, как грамотно использовать народные мотивы в современном творчестве.







А в 17:30 член Союза художников РФ Светлана Пастухова поделится секретами декорирования глазурью глиняных изделий.

На мастер-классе участникам раздадут глиняные работы, выполненные на предыдущих уроках и прошедшие первый, утильный обжиг. Желающие могут принести и свои поделки, чтобы покрыть их слоем цветных глазурей для для дополнительной декоративности и красоты.



Для участия в семинарах необходима предварительная запись по телефонам 8 (901) 910-13-10.



Где найти кадры для предприятия?

Испытывающих нужду в квалифицированных работниках приглашают в липецкий технопарк (ул. 9 мая, владение 27). Сегодня в 10:00 здесь состоится рабочая встреча для работодателей.







Спикерами выступят представители высших и средних учебных заведений, Центра опережающей профессиональной подготовки, Центра занятости, регионального управления социальной политики, Всероссийского общества глухих, Учебного комбината. Они подскажут, как решить многие кадровые вопросы, получить справочник по подготовке и переподготовке специалистов, расскажут о мерах поддержки, возможности бесплатного размещения объявлений и сервисах подбора кадров. Участники мероприятия смогут ознакомиться с программами подготовки и переподготовки, получат информацию о количестве выпускников, узнают о субсидиях при приеме на работу, сервисах и преференциях, а также смогут озвучить свои вопросы и потребности.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Где найти работу?

И ещё о занятости, но теперь – о поиске работы. Если вы запутались и достойных вариантов нет, что отличный способ – бесплатное переобучение от службы занятости.







В управлении труда и занятости Липецкой области утверждают, что в регионе действуют аж 110 программ переобучения. Липецкая область одна из первых в стране в прошлом году внедрила новую форму поддержки граждан, желающих получить профессию, – образовательный сертификат. Преимущество такого обучения в скорости: от момента обращения в центр занятости до начала занятий проходит около двух – трёх недель.

Образовательным сертификатом могут воспользоваться не только безработные граждане, но и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по старости. Для этого нужно обратиться в центр занятости населения, выбрать профессию и образовательное учреждение, получить направление и сам сертификат. Обучение оканчивается итоговой аттестацией и в случае её успешного прохождения – выдачей свидетельства о профессиональной подготовке или дополнительном профессиональном образовании по программе переподготовки.

С начала года заявления на переобучение подали уже 100 липчан.

Дорогие липчане! Рабочая неделя захлёстывает с головой, ещё многое предстоит успеть сделать. Но в бурном потоке событий важно правильно ориентироваться, а сделать это могут только хорошо информированные люди. Поэтому не забывайте чаще заходить на GOROD48 и одними из первых узнавать всё самое главное. Ждём вас снова и снова.