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Липецкая вечЁрка: погибшие женщины, поиск врачей на «Авито» и прощание с зимой

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#вечЁрка #падение с высоты #здравоохранение #Масленица
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Липецкая вечЁрка: погибшие женщины, поиск врачей на «Авито» и прощание с зимой

Сегодня, 27 февраля, стало известно о гибели при падении с высоты 27-летней и 66-летней липчанок, главные врачи больниц рассказали о причинах кадрового голода, и как накануне город простился с зимой.

Сразу две женщины разбились насмерть, выпав из многоэтажек в Липецке. С восьмого этажа дома на улице Мистюкова выпала 27-летняя липчанка. Это произошло в субботу, а сегодня с общего балкона дома на проспекте 60 лет СССР упала 66-летняя женщина. Полиция начала проверку трагических происшествий.

Накануне в елецкую больницу поступили две девочки, предположительно с отравлением угарным газом. Одна совсем малышка, ей нет и года, другой 11 лет. По предварительным данным, причиной отравления детей стала неисправность газовой колонки. Обстоятельства отравления детей уже изучает следственный комитет.

В Липецкие есть вакансии, которые практически никогда не закрываются, несмотря на то, что претендентам обещают миллионные выплаты и жилье. Не верите? Речь идет о врачах и медсестрах. В регионе, пожалуй, нет ни одного медицинского учреждения, в котором был бы полный комплект сотрудников. Сайты бюджетных поликлиник и больниц пестрят вакансиями — медики или уходят в частные клиники, или переезжают в города, где платят еще больше.

Дефицитные кадры главврачи больниц ищут не только по официальным каналам, но даже на «Авито», и в студенческих чатах медвузов. Несмотря на то, что начинающий врач уже потенциальный миллионер — его днем с огнем не сыщешь. Врачи могут получить губернаторские подъемные 1,5 миллиона рублей, социальные выплаты на жилье — до 3,1 млн рублей, тем, кто живет в съемной квартире оплачивают найм. А еще врач может рассчитывать на 1,5 миллиона рублей по федеральной программе «Земский доктор». С осени прошлого года студентам-целивикам в пять раз увеличили стипендию.  

Два года назад при Елецком госуниверситете открылся факультет «Медицинское дело». На терапевтов и педиатров учатся 70 студентов первого и второго курсов, главным образом, с фельдшерским образованием. Читатели GOROD48 охотно комментировали публикацию о кадровом голоде в здравоохранении.

— Проблема начинается со школ. Для поступления в медуниверситет необходим высокий балл по ЕГЭ. После поступления проблема у родителей. Обучение в универе шесть лет, плюс ординатура два года. Итого восемь лет. Содержать ребенка столько лет не каждая семья в состоянии, — считает Евгения.

— На себя посмотрите, пациенты. Вы же неделю все подряд таблетки, вычитанные в Интернете, горстями жрёте. Пока до рвоты, поноса и аллергии долечитесь. А потом к нам прибегаете с воплем «Спасите!». И скорее строчить жалобу, что за один-два дня не сделали вас вновь молодыми и красивыми. Интернет — он для умных. Не всем дано им пользоваться, — защитил медиков комментатор, подписавшийся Врачи, конечно, плохие.

— А где же зарплаты в 110 тысяч? — поинтересовался Ваня.

— Гладко было на бумаге, за врачей воюют. Москвичи подпишут контракты со студентами и привет, — пояснил нехватку специалистов Иван.

— Обучение врачей в Елецком педе? Это даже не дно! Это глубже! — считает Боже сохрани.

Между тем заболеваемость ОРВИ в праздничную неделю в Липецкой области снизилась на 25%. От COVID-19 за неделю умер один человек.

Во всех липецких парках накануне отметили Масленицу и  сожгли чучела Зимы. Благодаря видеокамерам можно сравнить, где горело ярче.

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Мы сняли  самые интересные моменты праздника.

Не обошлось и без курьезов. Заместитель директора МАУ «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Демин рассказал, что в Нижнем парке мужчина три года подряд залезает на столб и три года в качестве приза вытягивает шуруповерт!

— Ненавижу Масленицу. Вот пришёл с широкого празднования, где скушал в охоточку 56 блинов. Ну не могу я отказать своему нежному организму. Взвесился — плюс шесть кило. Пойду на кухню, полакомлюсь чем-нибудь с горя, — поднял проблему лишнего веса Любитель хорошо пожрать.

— Классный был праздник! Спасибо организаторам! — поблагодарил Липчанин.

— Плохо Артурчика с нами нет! — всплакнул Алкан с ЛТЗ.

Судя по погоде, Масленицу проводили на совесть. Завтра в Липецке, по прогнозу синоптиков, от 0 до -2 градусов, ночью, правда, пока холодно, до -9. Но весна уже не за горами.

В первый день весны, 1 марта, спасатели решили еще разок провести проверку систем оповещения. Завыть должно в 10.43, так что не пугайтесь.

— Но мы, как и в прошлые разы, наверняка, не услышим, — успокоила всех Лиза.
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#вечЁрка #падение с высоты #здравоохранение #Масленица
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