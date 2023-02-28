Бизнес

35 минут назад

Рынок недвижимости в Липецке замер на 1 день.

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Рынок недвижимости в Липецке замер на 1 день.

В прошлый вторник состоялось уникальное для Липецка событие! Масштабное мероприятие, собравшие почти всех профессиональных игроков рынка недвижимости.

Презентовались новые жилые комплексы Липецка:

1.     Многоквартирные дома в Romanovo city

2.     ЖК «Аист Тауэр»

3.     ЖК «Интер»

4.     ЖК «Парус»

5.     Апартаменты «Апарт»

6.     Таунхаусы премиум-класса в Липецке и Сочи!

7.     ЖК «Азбука»

Узнать об этих жилых комплексах, а также записаться на просмотр Вы можете, позвонив по телефону 50-01-01.

Более 130 агентов и риелторов собрались в Romanovo city, чтобы пообщаться на профессиональные темы, оценить новостройки и предложения застройщика, а также посетить мастер-класс известного коуча – Яны Гусевой.

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 - Сегодня у нас получилось сделать праздник для риелторского сообщества! Мы презентовали новые жилые комплексы, рассказали об уникальных квартирах и поделились секретами строительства с коллегами., - Пётр Стёпин, директор по развитию группы компаний «Ремстройсервис».

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Группа компаний «Ремстройсервис» известна не только качеством строительства и авторской архитектурой, но и высокой лояльностью к покупателям, жителям и партнёрам.

Такой подход помогает делать рынок недвижимости более прозрачным как для покупателей, так и продавцов. И мнение экспертов тому подтверждение:

- Всегда застройщики известны чем? Тем, что они, вроде как, соперничают с риелторским сообществом.  В этом же случае абсолютно иная картина. Я увидела, как команда действительно вкладывается в то, чтобы сделать своих партнёров счастливыми, довольными… Это дорогого стоит!, - Яна Гусева, руководитель качества профессиональных компетенция торгово-промышленной палаты РФ, бизнес-тренер в сфере недвижимости.

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Группа компаний «Ремстройсервис» не первый раз презентует инновационные решения в области недвижимости.

Строительство таунхаусов в экологически чистом районе, разработка собственной CRM-системы – AINED.RU , высокие темпы строительства и создание эргономичных планировок позволяют компании занимать лидирующие позиции!

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Узнайте о лучших предложениях комплекса на сайте  rss48.ru или по телефону: 51-63-93

«Застройщик ООО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС РОМАНОВО».

Проектные декларации на наш.дом.рф.


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