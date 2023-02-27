В России

22 минуты назад

Стоимость покупки долгов коллекторами резко упала в 2022-м

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#кредитные долги
Стоимость продажи просроченных долгов заемщиков банков в 2022 году сократилась на 40% (до 6,29% с 10,45%). По микрофинансовому рынку падение цен составило 45% (до 7,49% с 13,69%). Об этом свидетельствуют данные Клуба покупателей и продавцов СРО НАПКА. Как сообщают «Известия», речь идет о сделках цессии — переуступке прав требования по задолженности, то есть продаже финорганизациями долгов физических лиц коллекторским агентствам.

В предыдущие годы этот показатель активно рос по обоим сегментам. Для сравнения: в 2021-м стоимость продажи долгов банками увеличилась на 133% в сопоставлении к 2020 году, а МФО — на 244%. А в пандемийном году к 2019-у — на 72% и 81% соответственно.

Участники рынка подтвердили «Известиям» падение стоимости портфелей на рынке цессии. Снижение цен произошло из-за совокупности внешних факторов, отметил управляющий директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Павел Михмель. 

По его словам, после февраля 2022-го рынок занял выжидательную позицию и часть игроков в лице коллекторов приостановили покупки. Одновременно с этим кредиторам-продавцам пришлось подстраиваться под новые условия и снизить свои ожидания по цене, чтобы реализовать портфели.

38
#кредитные долги

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